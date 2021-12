María Tobio relató por primera vez ante el juez los abusos sexuales que sufrió por parte de su padre

María Tobio, la mujer de 35 años que a comienzos de este año denunció ante la Justicia que su padre, tío y abuelo abusaron de ella entre los 3 y 11 años, se mostró emocionada luego de que el juez que entiende en la causa la recibiera y escuchara sobre lo que le sucedido en su infancia.

"Me sentí que fui escuchada y estoy esperanzada, porque por primera vez la justicia me escuchó. Ahora esperaremos que es lo que resuelve el juez de Garantías (Saúl Errandonea), si le da curso a la denuncia o la desestima", manifestó Tobio a El Marplatense.

"Siento que por primera vez la justicia me escuchó, que por primera vez se respetó la Ley de víctimas y eso es muy importante. Si bien no fue una indagatoria estuve acompañada por mi abogado César Sivo", explicó a este medio.

En esa línea, dijo "en ningún momento me sentí incómoda ni interrogada, hablé con el magistrado, me dejó hablar y explayarme sobre lo que me sucedió cuando era una niña, y realmente me sentí escuchada, algo que debería haber hecho el fiscal".

"Por suerte la justicia reaccionó y me escuchó, por suerte una parte de la justicia se dio cuenta y comprende la gravedad de los hechos y que cuando uno denuncia un hecho de abuso sexual lo hace cuando puede y se anima a contarlo", explicó Tobio.

Por último, expresó "esperemos que el juez de lugar a la denuncia y no la desestime como quiere hacer el fiscal excusándose con que ya pasaron más de 12 años de consumada la comisión del delito", sostuvo la víctima.

Tobio recordó que "existe la Ley 27.206 sancionada en 2015 conocida como 'De respeto a los tiempos de las víctimas', que establece que el plazo de prescripción se suspenderá mientras la víctima sea menor de edad y hasta que, habiendo cumplido la mayoría de edad, formule la denuncia".

María Tobio desde que realizó a mediados de enero pasado la denuncia ante la fiscalía, realizó diferentes protestas frente al edificio de tribunales, ubicado en el cruce de la calles Tucumán y Brown, de esta ciudad, con el fin de ser escuchada y de visibilizar su caso y el de tantos otros niños, niñas y adolescentes que son abusados.

La denuncia

Tobio en su denuncia contó que fue abusada sexualmente en reiteradas oportunidades durante su infancia por su padre (Juan Carlos), quien era policía, y supo compartirla con su hermano (Guillermo) y con su padre (Fidel).

La denunciante rompió silencio luego que advirtió que su padre comenzó a contactar a su hija para verla, por lo que decidió radicar la denuncia contra su progenitor y se animó a contar por primera vez que había sido abusada durante su niñez. La denuncia la radicó sólo contra su padre porque es el único que vive de los tres.