Crimen del remisero: la esposa de la víctima afirma que la condena por 20 años "es poco"

Brian Albornoz recibió una pena de 20 años de prisión por haber baleado en enero de 2020 al remisero Miguel Ángel Luis, quien tras 5 días de agonía murió en el Hospital Interzonal General de Agudos.

Tras conocer la sentencia, la mujer de la víctima, Micaela Noviello, expresó que "nos parece poco, así que vamos a ir por más, que es lo que nosotros quisimos desde un primer momento (29 años). Obviamente vamos a seguir por lo que nosotros pedimos".

"Teniendo en cuenta los 25 años que había pedido el fiscal, entiendo que conseguir 20 años en este país, en esta justicia, es mucho, pero esperamos que sea más así que vamos a seguir luchando", resaltó.

Asimismo, indicó que "una etapa se cierra, creo que parte de la justicia que nosotros buscamos y luchamos tanto se vio y se hizo, pero esto tener que seguir por algo más, lamentablemente hay que seguir luchando".

Respecto al hecho de que Albornoz no haya asistido para escuchar la sentencia, Noviello dijo que "no esperaba que viniera, era una posibilidad, hoy fue condenado a 20 años y era más que claro que hoy seguramente no iba a estar. Lo que tenía que decirle se lo dije, eso para mi fue liberador".

"Afuera hay mucha gente, hay muchos taxis, remises, familiares, amigos de Miguel, todos están esperando que salga bien, esperan una condena ejemplar, una condena buena porque creo que no es solamente el caso de Miguel, sino cómo se vive la injusticia y la inseguridad que hay hoy en Mar del Plata a la noche. Entonces por eso creo que tuvimos tanto apoyo", cerró la esposa de la víctima.