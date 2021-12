Tránsito: "Tenemos un perfil en todas estas personas, la falta de responsabilidad"

Luego del choque que ocurrió el pasado lunes en la Costa y Castelli cuando un joven de 17 años, que conducía un Renault Fluence perdió el control y se despistó y en el camino golpeó una señalización, arrancó un árbol y chocó contra el muro de contención y lesionó a "una chica que estaba esperando el colectivo", este medio dialogó con el director coordinador de Tránsito, Héctor Ragnoli.

Al respecto remarcó a El Marplatense que "la madre no debió darle el auto a su hijo, ya que no tenía licencia de conducir. Le prestó el auto, el chico se negó a test de alcoholemia, ejerciendo su derecho. Seguramente iba más fuerte de lo que está permitido y perdió el dominio y desde allí subió a la vereda choca contra el paredón y una planta y lesionó a una chica que estaba esperando el colectivo. Intentó darse a la fuga, se lo intercepta e intervino la justicia de menores. Automáticamente la Municipalidad pasó todos los datos a la Agencia Provincial y Nacional de Seguridad Vial. Desde aquí se determino una resolución, donde se emitió un alerta en el caso de que el menor quiera sacar su licencia de conducir y que estén adheridos a este sistema de nacional e igualmente para la madre".

"También se presentará en la justicia que el auto este disponible. Esta medida garantiza el reparo económico en caso de que la victima lo pretenda. Esto se puede vincular con el accidente que ocurrió en 14 de julio y 25 de mayo. La camioneta que circulaba por 14 de julio tenía paso y el auto que venía 25 de mayo la enviste en la rueda trasera izquierda. La hace girar 180 grados, el auto sube a la plaza y recorre 20 metros. Los chicos que iban en la camioneta se lastimaron. Intervino la policía y el conductor del auto que era una persona mayor. Él me dijo que no se sentía en condiciones de manejar, su registro era del año 2019 y no tenía seguro", agregó el director.

Por otro lado, "el chico de la frase ' si nos matamos, nos matamos' iba en estado de ebriedad y tenía problemas también con su registro. Tenemos un perfil en todas estas personas, que es la falta de responsabilidad y que no es solo en la conducción es en todos los actos de su vida, al que no le faltaba el carnet, le faltaba el seguro, y el que tenía el carnet lo tenía vencido. El común denominador en la conducta de estas personas es que siempre le faltaba algo. Es muy difícil controlar a estas personas, aunque hagas procedimientos. Aquí hay que hacer control, penalización y luego reinserción en la conducción. Actualmente se están incrementando los controles y con esto podremos evitar lo anterior comentado.