Por "las internas del oficialismo", Muro se quedó sin despacho en el HCD

A 11 días de haber renovado autoridades, en el Concejo Deliberante se presentó una insólita situación. "Hay un concejal que aún no tiene despacho para trabajar", comentaron fuentes legislativas a este medio.

Fuentes consultadas, aseguraron que "las internas del oficialismo", lo han dejado - por ahora- a Fernando Muro "sin despacho". La cabeza de la lista de Montenegro aún no ha entrado en funciones por no disponer todavía de una oficina.

La flamante presidente del Concejo Deliberante, Sánchez Herrero.

"Mientras que la titular del HCD, Marina Sánchez Herrero quiere tres oficinas para ella y su equipo, el primer concejal de la lista oficialista no tiene espacio para ejercer su mandato. En el piso, ya andan diciendo algunos concejales oficialistas que ella venía por el diálogo, pero parece que no", indicaron.

Fernando Muro, la cabeza de la lista de concejales de Montenegro en Mar del Plata.

Al día de hoy, Fernando Muro, actual concejal y ex secretario de Desarrollo Productivo, no ha podido tomar posesión real de su mandato como edil más allá de las formalidades, por no disponer de espacio físico para trabajar.

"Además, preocupa la lentitud de la conformación de las comisiones internas del HCD con lo cual Labor Deliberativa está trabajando a la par de todas las comisiones juntas, tratando expedientes y decretos que han del Ejecutivo", sostuvo una alta fuente legislativa local.