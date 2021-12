Servicio nocturno de taxis en Mar del Plata: "Se podrá cumplir si le llega la notificación a los titulares"

Luego de la decisión de la Secretaría de Gobierno dónde se determinó que los "titulares de taxis deberán prestar servicio obligatorio mínimo de ocho horas por día", indicaron fuentes municipales. El titular de la federación nacional de conductores, Miguel González, dialogó en "Antes que sea Tarde" programa emitido por Radio Mitre Mar del Plata ( FM 103.7).

"Es una realidad que cuesta conseguir taxis en el horario nocturno, se intentó por todos los medios de solucionar este problema para no permitir que las aplicaciones puedan hacer sus negocios. La herramienta está lo que no está es la mano de obra, ya que la mayoría de los que quieren trabajar no desean que sea en el turno noche y además no quieren estar regularizados", remarcó el titular.

Por otro lado explicó que "nosotros al ver publicidad de estas empresas de movilidad piratas nos dirigimos al Municipio y el intendente nos dijo que él iba hacer cumplir la ley, pero al mismo tiempo tiene muchísimas denuncias porque no hay servicio nocturno y allí comenzaron a trabajar. El Municipio se puso a deposición nuestra".

"A partir del 1 de enero de acuerdo al número de tu licencia tendrá que cumplir el horario de 21 a 5, los turnos serán turno rotativos y esto será una prueba piolo. Con respecto al invierno "esto se verá y tendremos que evaluarlo". Se que estamos en falta, tenemos una ciudad turística sin servicio, somos la cara visible. Esto se podrá cumplir si le llega la notificación a todos los titulares", finalizó.