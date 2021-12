Crecimiento de casos Covid: "Hay que apelar a la ciudadanía y a la responsabilidad individual"

El médico infectólogo y ex secretario de Salud de Mar del Plata, Alejandro Ferro, en el marco del aumento de casos Covid en la ciudad se refirió a las posibilidades de Argentina y el continente de "surfear" esta tercera ola de contagios, que ya se vive en el país y Latinoamérica.

"Hay que apelar a al ciudadanía y a la responsabilidad individual. La pandemia no ha terminado y tiene un impacto global y con diferentes características en cada lugar", comenzó diciendo Ferro a CNN Radio (FM 88.3).

"Si nos guiamos por lo que pasa en el mundo es preocupante, hay países del primer mundo que están cerrando todo la actividad de entretenimiento y la gastronómica hasta mediados de enero. Vuelven las limitaciones de las personas en los lugares, las actividades no permitidas", explicó el especialista.

Consultado sobre el panorama en Argentina y Latinoamérica, Ferro fue contundente: "No sabemos cómo se va a desarrollar a pandemia de la variante Ómicron, en Latinoamérica no lo sabemos, si sigue el patrón mundial es preocupante".

"Lo que no se puede hacer es ´esconder la cabeza´, la Argentina tiene algunas desventajas, no hay tests disponibles en farmacias. En Estados Unidos hay 500 millones de tests gratuitos en su casa. A mí me encantaría en las fiestas poder hacerme un test para pasar el fin de año tranquilo, sin contagiar a nadie, pero por problemas coorporativos no podemos tener esos tests", disparó el médico infectólogo.

En relación a la variante Ómicron, Ferro dejó sus dudas a si la variante está o no ya circulando de forma comunitaria el país. "Con qué seguridad te puedo decir que la variante ómicron ya circula", dijo.

A nivel local, cuestionó la política sanitaria llevada a cabo y dijo: "Mar del Plata es una ciudad enorme y debería tener una política e información fluida, rápida y concreta de que lo que está pasando".

Por último, en relación a la nueva variante que resulta más contagiosa, Ferro, explicó: "Por la experiencia que hubo en Córdoba, sabemos que tiene un crecimiento vertical en cuanto a contagios, la situación es complicada".