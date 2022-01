El intendente Montenegro se le planta a Provincia y Nación y le dice "No a las Petroleras"

El intendente Montenegro en un video publicado en sus redes sociales declaró: “Vengo a renovar mi compromiso con todos los marplatenses. No voy a defender solo el trabajo sino también la calidad de vida de todos los que viven en mi ciudad. Y por eso voy a manifestar públicamente mi rechazo a cualquier tipo de explotación petrolera en las costas de General Pueyrredon”.

“El principal argumento es que no tenemos los elementos necesarios para saber que este tipo de investigación no pueda llegar a dañar lo que tiene que ver con nuestra pesca y con nuestro turismo, que son dos grandes motores de nuestra ciudad”, continuó.

“Muchos de ustedes me eligieron, otros no. Lo que yo tengo claro es que mi mandato es pasajero, pero el daño que se puede generar en nuestra ciudad puede ser permanente y eso es lo que a mi me impone que esta semana vamos a realizar una presentación judicial para poder determinar cuáles son los alcances que puede llegar a tener este tipo de maniobras en la costa de nuestra ciudad”, sostuvo.

Además, dejó en claro: “Saben que siempre quiero que haya más laburo y más industria en nuestra ciudad, pero no a cualquier costo”.

Mi responsabilidad es defender a los marplatenses y cuidar a nuestra ciudad. Por eso quiero que sepan que desde que tomamos conocimiento de la resolución del Ministerio de Ambiente trabajamos para realizar una presentación judicial que frene esta medida. pic.twitter.com/WaN7Rt9Vtw — Guillermo Montenegro (@gmontenegro_ok) December 31, 2021

"No quiero extenderme en cuestiones técnicas, no es el lugar ni el momento, pero les llevo la tranquilidad que vamos a defender de la forma que tengamos que defender los intereses de nuestra ciudad", agregó.

Y concluyó: "Por eso, sigamos empujando los marplatenses todos juntos, que esa es la forma de salir para adelante. Muchas gracias y un fuerte abrazo".