El intendente del partido de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, realizó la apertura de las sesiones ordinarias. Luego de esto, dialogó con la prensa de diversos temas, entre estos la reunión que mantuvo el pasado martes con el gobernador de la Provincia de Buenos Aires en Mar del Plata.

Montenegro resaltó que “lo más importante es trabajar para los marplatenses es mi obligación, todos los que trabajen para los marplatenses me van a encontrar, las cosas que crea que van a afectar a mi ciudad, no en lo personal, no lo voy a aceptar”.

Asimismo, remarcó que “fue una reunión donde se pudieron marcar muchas cuestiones que se venían trabajando de años anteriores. Las primeras reuniones se hicieron en pandemia, cuando nos juntábamos con diversos sectores. Incluso grandes medidas que se fueron preparando en mayo y junio, en pandemia. Tenemos que trabajar en conjunto las distintas áreas para darle respuesta a los vecinos”.