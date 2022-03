Fotomultas: el oficialismo buscará dar otro paso en el HCD

Este lunes, la Comisión de Movilidad Urbana del Concejo Deliberante tratará el expediente del convenio firmado por el municipio de General Pueyredon con la Universidad de San Martín. La iniciativa incluye relevamiento, diagnóstico, capacitación, asesoramiento para la ejecución de políticas en seguridad vial e implementación del sistema de fotomultas en esta ciudad.

Tal como adelantó El Marplatense, el proyecto del Ejecutivo local ya tuvo despacho favorable en la comisión de Seguridad Pública y Protección de la Comunidad del Concejo Deliberante, durante la pasada semana, con los votos positivos del interbloque de Juntos y el edil de Crear Juntos, Nicolás Lauría.

En ese contexto, el concejal del Frente de Todos, Roberto Páez, cuestionó a Lauría y sostuvo que "la falta de escrúpulos de un concejal termina afectando a todos los vecinos y vecinas, por la aprobación de un convenio lleno de irregularidades y sospechas, que no trae beneficios a la ciudad, sino a unos pocos".

En ese marco, Páez reflexionó: "Los y las marplatenses y batanenses deben saber que este es un tema que esconde algo delicado de fondo y que no puede ser tratado en una sesión exprés, sino que debe ser discutido y debatido minuciosamente, ya que implica dinero de la gente. Lamentablemente, vemos que hay complicidad con empresas privadas de parte del Ejecutivo que está dispuesto a hacer cualquier cosa por aprobar este expediente".

A su vez, el edil K indicó: "Da vergüenza ver la actitud de un concejal en el que las vecinas y vecinos depositaron su voto de confianza, que creyeron que los iba a defender ante estas irregularidades, y que no tenga pudor en responder a otros intereses de fondo".

Por su parte, Lauría defendió el proyecto que impulsa el intendente Guillermo Montenegro. “Desde nuestro espacio Creciendo Juntos, creemos que este convenio es beneficioso para los vecinos y vecinas de la ciudad, generando un sistema de video vigilancia que no lo va a tener que pagar el propio vecino que transita respetando las leyes de tránsito, sino que por el contrario termina de financiarlo aquel que no cumple con las normas nacionales, provinciales y municipales”, dijo.

También, manifestó que “se van a adquirir más de 200 cámaras que van a estar conectadas directamente al COM, con lo cual esto además brinda seguridad para todos y todas. Además, se brindaran capacitaciones tanto para los agentes como para personas que quieran realizarlas, de manera gratuita y dictadas por la misma universidad“.

Además, sostuvo que “preferimos no tener que aumentar las tasas, ni tener que pagar sumas exorbitantes mediante licitaciones a empresas para la adquisición de estas cámaras, como sucedió en la última licitación, donde el gobierno municipal desembolsó más de 500 millones de pesos en casi la misma cantidad de cámaras que se van a implementar en el presente convenio“.

En relación a la Unsam, Lauria detalló que “tuve la posibilidad de poder visitar las instalaciones de la universidad, que sin dudas y está a la vista es ejemplo en todos los sentidos. El campus universitario es de primer nivel académico, generando en la actualidad soluciones inmediatas a problemas urgentes de nuestra sociedad. Recorrí y tuve una charla más que interesante con su secretario de extensión Diego Kampel y el Vice Presidente de la fundación Unsam innovación y tecnología, Alejandro Darchuk quienes me contaron todos los proyectos que vienen realizando en la actualidad y desarrollos futuros sumamente importantes, también recorrimos el Centro de Monitoreo de la ciudad de Morón, en el corazón del conurbano, una de las tantas ciudades de la provincia que lleva adelante este sistema integral de cámaras con mucho éxito”.

Para finalizar, Lauría anunció que ingresó un proyecto, haciendo eco de los pedidos de la Asociación de víctimas del delito y tránsito, para que el mismo ejecutivo genere un fondo afectado compuesto por lo recaudado en foto multas para ser utilizado en acciones relacionadas con el tránsito, desde señalética, semáforos, calles , demarcaciones, entre otras.