Crisis edilicia en Tribunales: una deuda que se mantiene

No es la primera vez que los trabajadores del poder Judicial reclaman el estado edilicio de los tribunales marplatenses. El referente de la AJB en Mar del Plata, Mariano Fernández, explicó a la prensa que “el teletrabajo y la digitalización demostró los alcances de esta precariedad”.

“Este método de trabajo fue algo que se realizó sin previa programación causado por la pandemia. Esto provocó que los trabajadores tengamos que poner computadoras, banda ancha en aquellos lugares que no se podía trabajar, pusimos nuestros domicilios al servicio del poder judicial y eso no fue retribuido tanto de parte del gobierno provincial y a desde la Corte, cuando le pedimos un plus reconociendo ese esfuerzo”, agregó.

Por otro lado, denunció que “el expediente digital se hizo a costa de los bolsillos de los y las trabajadores del poder Judicial. La precariedad edilicia sigue. La pandemia mostró los alcances de esta precariedad, no hay un edifico en el poder judicial de la provincia de buenos aires que permitiera con todas las plantas presenciales trabajando cumplir con el distanciamiento. En Mar del Plata, particularmente, es la ciudad judicial la solución definitiva”.