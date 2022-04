Reclamo en las escuelas: "Necesitamos inversiones reales en toda la Provincia"

La comunidad educativa de las escuelas rurales N° 68 de Laguna de Los Padres, en conjunto con la EES N°50, la primaria EP N°46 y el jardín N°918 de Gloria de la Peregrina, se manifestaron en la puerta del Consejo Escolar por el deterioro de las estructuras edilicias de las instituciones y la falta de un edificio propio.

En este marco, Nadia Martín, delegada de Suteba multicolor, se refirió a la medida tomada por el gobierno provincial de extender una hora la jornada de clases en las escuelas primarias.

"La verdad que parece una tomada de pelo porque intentan dar soluciones creyendo que las problemáticas de la educación se van a solucionar con una hora más de clases, cuando en realidad lo que están haciendo es tapar la verdadera realidad de lo que se está viviendo en la educación pública que es la falta de inversión para infraestructura, para cargos, para todo lo que venimos reclamando", aseveró.

En esta línea aseguró: "Esto que le está ocurriendo a la escuela 50 y 68 no es ajeno a lo que le ocurre a todas las escuelas de Mar del Plata. La 38 no tiene edificio, la 515 estuvo movilizando hace unos días, hoy está la 33 también se está manifestando. Somos un montón de escuelas que venimos denunciando la situación hace años y no se está diciendo la verdad".

Ante la falta de respuesta de los entes estatales, dijo que "llamamos a todas las comunidades a movilizarse, a todos los docentes que tengan tizas en la manos, que vengan y se sumen a la lucha porque esto no da para más. Tienen que cambiar, necesitamos inversiones reales en el distrito y en toda la Provincia".

"Basta de excusas, nos tienen juntando firmas para qué, nos vienen chamuyando y no se aguanta más. No podemos seguir dando clases así, ni los docentes, ni los estudiantes puede seguir recibiendo este tipo de calidad educativa", finalizó.