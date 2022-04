Ola de robos en Cementerio Parque: "Ni los muertos tienen el descanso que corresponde"

El Cementerio Parque fue víctima, una vez más, de una ola de robos donde desaparecieron elementos de bronce como manijas y placas tanto de la puerta como de los cajones. A partir de esto, familiares denunciaron un abandono total y falta de seguridad en todos los espacios del cementerio.

"Lamentablemente me enteré por los medios ayer y uno que viene normalmente. Este año he visto que andaba rondando gente que no corresponde, merodeando, no visitando a sus familiares", manifestó Gabriel Fagnani, uno de los familiares damnificados.

"Vengo a constatar que todo este sector de bóvedas le han sacado manijas, han robado las manijas de bronce de los cajones. Hemos llegado al punto en esta sociedad donde ya ni los viejos, ni los niños, ni los muertos tienen el descanso que corresponde", afirmó.

Ante la pregunta de si fueron notificados por las autoridades, dijo que "interpreto que a lo mejor están en proceso de avisar a la gente, quiero pensar eso. El hecho fue en mi caso muy reciente, no sé cuánto demorará la municipalidad en hacer efectivo el mensaje a todas las personas que son titulares de las bóvedas".

Sobre las medidas que deberían tomarse, sostuvo: "Estaría muy bueno que reforzaran las cerraduras, pero también que en la entrada pusieran un retén policial que controlara a las personas que entran y salen con bolsos o vehículos para poder frenar toda esta ola de delincuencia".

En esta línea, Lidia Berón declaró: "Yo pienso que debe haber sido este fin de semana que se vio la problemática más grande, ya que han tocado la bóveda de la familia Roig. Parece que pasó un huracán robando todas las placas de bronce".

"Acá lo que pasa es que no hay seguridad de ningún tipo. La policía está en el sector administrativo, pero no recorren la zona a pie. El cementerio es muy grande, saltan por los paredones. Ahora vamos a ir al sector nicho para ver cómo hacen para entrar, cómo se las ingenian. Antes de que los chicos cierren los portones de los nichos, se meten adentro, se esconden, arriman la escalera, saltan por ahí y se roban todo lo que puedas imaginar, lo que vos le pongas a un familiar, se lo llevan", argumentó.

La situación cada vez "es mucho peor. Vos fijate que hace un más de un año que estamos pidiendo porque no tenemos luz en los sectores de nichos, es una boca de lobo entrar ahí. Yo vengo los sábados a la mañana temprano y es un peligro porque no sabés quién puede estar escondido por ahí adentro", ratificó.

"Además de la oscuridad que hay, no te arreglan, se llueven los techos, se te cae la mampostería por la cabeza, está lleno de palomas que te ensucian todo lo que pongas. No tienen un poco de respeto hacia nuestros familiares que están acá adentro", continuó.

Los empleados también son víctimas de contantes robos: "El año pasado se llevaron el motor del criquet para levantar los ataúdes, es impresionante lo grande qué es, por lo que no sé cómo hicieron para llevárselo. Ahora, en el sector de nicho donde tengo yo a mi hijo, le tuvieron que poner rejas a una puerta de los vestuarios porque le robaron todo a los chicos".

"Pienso que el director del cementerio sabe de la problemática que hay acá dentro, pero no sé si conoce el cementerio Parque. La otra vez estuvieron 8 personas, que los agarraron un par de familiares y dijeron 'ya nos vamos a encargar'. Hace dos meses que vinieron y todavía no se encargaron de nada, ni de poner un foquito. Nadie se comunica con nadie", finalizó.