Taxis vs Uber: el sector de taxis se reunirá con Santiago Bonifatti

Luego de los dichos del intendente Montenegro respecto a la llegada de UBER al partido de General Pueyrredon, los sindicatos de taxis se reunirán este miércoles con el Secretario de Gobierno, Santiago Bonifatti. Este medio dialogó al respecto con el presidente de Sercitaxi, Pablo Sánchez.

“Recibimos con malestar las declaraciones desafortunadas del intendente, el sector está en alerta. Tendremos una reunión con el Secretario de Gobierno para que nos aclare o rectifique lo dicho. Luego evaluaremos los pasos a seguir. Lamentablemente vemos que se ha puesto este tema en carpeta, sabemos que en el servicio hay falencias, pero también consideramos que las culpas son compartidas”, remarcó a El Marplatense.

Por otro lado, denunció que “durante dos años no tuvimos inspecciones municipales, no se emitieron carnets profesionales nuevos, tardaron con los cursos que ellos mismo anunciaron. Estas aplicaciones no brindan las soluciones que se esperan”.