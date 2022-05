Robo a panaderías: "No voy a esperar a que mi hija esté muerta"

El 8 de mayo una joven de 22 años, empleada de una panadería ubicada en calle Tripulantes del Fournier al 1117, Barrio Don Emilio con nombre de fantasía “La dulzura de mis viejos", mientras se encontraba trabajando fue sorprendida por dos hombres con armas de fuego, que le sustrajeron su teléfono celular y dinero en efectivo, producto de la recaudación del comercio, fugándose en un motovehículo.

Luego de esto, los efectivos policiales lograron detenerlos, pero fueron liberados rápidamente. Una chica de 18 años fue una de las vecinas que compartió la foto de los jóvenes que cometieron el delito, luego de esto, recibió una amenaza y fue lastimada físicamente. Su madre, Paula, dialogó con la prensa local y explicó lo sucedido.

“Mi hija compartió la foto de los chicos que competieron el robo. Uno de ellos la amenazó con que borrara la foto en la puerta de mi casa. El pasado lunes, a la salida del colegio, los dos jóvenes, la hermana y la madre la agarraron y le lastimaron la cara con un cuchillo”, relató.

Asimismo, mencionó que “gracias a las fotos que ella publicó pudieron detenerlos y es por esto que creemos que la lastimaron. Esta persona sigue libre y sigue robando. No sé quién los apaña, pero no voy a esperar a que mi hija esté muerta, ella está encerrada y ellos libres”.

“La escuela no sabía nada hasta que avisé y las autoridades me dijeron que me quede tranquila, pero ellos no pueden intervenir. Como siempre el trabajador tiene que estar dentro y ellos libres”, cerró.