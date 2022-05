Bastida: "La persistencia en el entrenamiento es clave"

El Campeón Sudamericano, Lucas Bastida, dialogó con Mitre Mar del Plata (FM 103.7), después de retener la corona ante la corona sudamericana de los medianos ante el boliviano Luis Rivero.

El púgil estuvo en el estudio de la radio para llevar adelante una charla, junto a su entrenador, Ramón Fernando Sosa, en el programa "Primera Tarde" que se emite todos los días de 14 a 16.

"Lo pude sacar de combate en el segundo round porque estaba más rápido. Caminé más el ring y tenía más estado que él", comenzó diciendo Bastida.

"El boxeo te iguala en muchas cosas, la persistencia en el entrenamiento es clave. Si bien el covid nos jugó mala pasada y a raíz de eso se cayeron algunos combates en el exterior. Nunca paramos de entrenar", manifestó.

A los 25 años, Bastida, que pesó 71,900 kg., defendió por quinta ocasión el cetro que conquistó el 11 de enero de 2020 al fulminar a Gonzalo Chaparro en el primer round en su Mar del Plata natal, y que retuvo sobre Sergio López, Germán Peralta, José Villalobos, y culminando el pasado 2 de octubre ante Juan Taborda al igualar en la unificación con el cetro latino de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). Sobre Rivero (71,100 kg.), que había noqueado a cada oponente en cuatro rounds o menos -en su país-, obtuvo otra definición categórica y va por más.

"Justo se dio la posibilidad que Luis Rivero no tenía con quién pelear y pudimos combinar con este boliviano", comentó y agradeció que el púgil sudamericano "me haya desafiado, porque se complica poder pelear", dijo.

En ese sentido se manifestó su coach, el ex campeón Ramón Fernando Sosa quien lidera desde hace una década un espacio de deportes que nació como gimnasio y hoy es un club, el "Maravilla Sosa", con dos campeones sudamericanos (además de Bastida, Matías Leiva) y una decena de profesionales.

"Cuesta armar peleas, está difícil", razona Sosa. "No solo es la bolsa, sino se fijan todos los detalles, se complica y Lucas estuvo así siete meses sin boxear, sumado a eso el covid en el verano y las chances internacionales que no se dieron", agregó el coach quien trabaja con el "Gato" Olivera, otro campeón que dio el país.

"Nunca paré de entrenar y me sentí bien, nunca paré. En pandemia nos llamaron para entrenar a nosotros nos llamaron. Se los recomiendo al entrenamiento, te aleja de cosas feas" concluyó.

Sosa, a su turno, valoró lo que el deporte y el boxeo puede darle a un joven de la ciudad: "No solo es un ámbito de deporte, de alejarte de todos los otros problemas que vemos cotidianamente, sino además hoy el club te brinda una ducha caliente. Y cuando suene así, es importante decirlo: hoy hay muchas personas en Mar del Plata que no pueden tener acceso a un aseo como corresponde y en nuestro espacio lo podemos brindar; por eso la felicidades de que el proyecto avance, de la mano de mucha gente que nos acompaña como Lucas Fiorini y su grupo de personas, como Martín Abonjo, que no nos hacen faltar nada", sentenció.