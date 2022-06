Primer informe positivo del municipio para permitir el desembarco de Uber en Mar del Plata

Por Carlos Walker

A través de un proyecto de ordenanza impulsado por la Coalición Cívica, el Concejo Deliberante arrancó el debate para permitir o no el funcionamiento de las plataformas digitales de transporte, como Uber, Didi, Cabify y otras, a través de la creación de un registro municipal de prestadores de este tipo de servicios en el distrito de General Pueyrredon.

El cuerpo legislativo realizó pedidos de informe a áreas municipales para conocer la opinión en torno al tema del Ente Municipal de Turismo (Emtur) y las secretarías de Gobierno, Desarrollo Productivo y Legal y Técnica.

En una nota oficial recientemente enviada al HCD, a la cual El Marplatense tuvo acceso exclusivo, el presidente del Ente Municipal de Turismo, Bernardo Martín, sostuvo que “en más de 650 ciudades del mundo, y en casi toda las capitales, la contratación de transporte a través del uso de las plataformas digitales se ha transformado para el turista en una parte más de la ciudad, y una señal de la integración de la ciudad al mundo, a la tecnología y a la innovación”.

A continuación, el funcionario de Montenegro afirmó que “dicho servicio representa no solamente una garantía para los turistas de que contará con un medio de transporte seguro, económico y accesible en la ciudad donde se encuentren, sino también la alternativa de poder disfrutar de alianzas y campañas que tales plataformas generen en la ciudad para fomentar el turismo”.

Y remarcó que “tampoco debemos olvidar que en nuestra ciudad rige el nivel de la tolerancia cero en sangre al conducir por lo que la necesidad de contar con un medio de transporte público y seguro para los residentes y visitantes que quieren salir a comer, disfrutar de nuestra gastronomía y tomar una copa de vino o cerveza, deben contar necesariamente con esta posibilidad para cumplir la normativa vigente”.

A su vez, el titular del Emtur señaló que “la temporada pasada, la imagen de los turistas que arribaban tanto desde el aeropuerto, como de las terminales de transporte terrestre con sus valijas sin que hubiera un solo taxi o remise para llevarlos a sus lugares de destino u hospedaje quedó reflejada en los medios de comunicación como símbolo de una triste deficiencia del servicio de transporte público de pasajeros que estamos obligados a revertir”.

Y subrayó: “Una ciudad que se ha convertido en líder dentro de los polos turísticos de América Latina debe encontrarse a esa altura en la prestación de servicios de primera necesidad como el transporte. No podernos permitir que la gente deba optar por no salir de su casa por falta de medios en los que movilizarse, hoy todos sabemos que parece una odisea conseguir un taxi, que las paradas se encuentra vacías y que los teléfonos de los operadores no responden. También sabemos que la mayoría de los taxis o remises de la ciudad no operan con medios de pago electrónicos, circunstancia que en la actualidad parece inconcebible”.

“Es por ello que desde el Emtur insistimos en que el funcionamiento y operatividad de este servicio a través de plataformas, enriquecerá la oferta de medios de transporte público, exigirá jerarquizar el servicio a la competencia, satisfará los requerimientos de serbio que hoy están en falta y situará a la ciudad de Mar del Plata a la vanguardia de las ciudades más importante del mundo. En suma, apoyamos esta iniciativa y abogamos por su instalación y éxito en la ciudad”, finalizó el presidente del Emtur.