La muerte de Martín: "Acá hay un Intendente que tiene que ser responsable"

La muerte de Martín Mora Negretti sigue en la agenda de la ciudad. No solo del tema se refirió la justicia y el intendente Guillermo Montenegro sino que en las últimas horas su padre salió a hablar en los medios de prensa.

Luis es el padre de Martín Mora Negretti quien fue asesinado de una puñalada cuando estaba junto a un amigo y dos mujeres. En contacto con TN, el padre no ocultó su dolor.

"Salió a festejar con sus amigos y hoy lo tengo en un cajón..." dijo con lágrimas en los ojos, en la puerta de la sala velatoria donde inhuman los restos del joven.

"Yo no puedo creer esto", dijo luego. "Yo pregunto, acá tenemos un intendente, una persona que es responsable de la seguridad, por qué no toma medidas?", dijo Luis. "Yo me encargaré de que esto no quede impune, pero tienen que tomar medidas", acotó luego.

"Le pido a concejales, diputados, gobernadores, presidente, que traten la Ley para la edad de imputabilidad, por favor se los pido".

"A todos ellos les importa un carajo todo esto", dijo luego con bronca, apuntando a la clase política.

Luis contó que su hijo trabajaba en un Banco y tenía proyectos. "Nos escribieron muchos amigos sobre esto, desde Brasil incluso; era un pibe bárbaro", señaló.

"Acá no se acercó nadie a dar la cara, ni el Intendente ni nadie", remarcó por último el padre de Martín, notoriamente dolido por lo que ocurrió.