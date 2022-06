Escuelas rurales: "¿Dónde está concretamente todo ese dinero que llega para educación?"

Una vez más, docentes padres y estudiantes de la escuela rural nº 68 de laguna de los padres se movilizaron al consejo escolar para exigir respuestas por la falta de aulas y problemas edilicios que hace años están sin solución.

"Desde el año 2017 que nos pusieron aulas contenedores que eran provisorias, son de cartón y chiquitas que no están pensadas para estudiantes de secundaria, con la promesa de la construcción de la escuela que nos hace falta en toda la zona", comentó la docente Nadia Martin.

En el 2019, tras una serie de reclamos y movilizaciones comenzó la construcción de 4 aulas y sanitarios. Sin embargo, hasta hoy "todavía están las aulas contenedor porque nos falta espacio y necesitamos independizar toda la instalación de luz y agua de primaria y jardín porque en algún momento vamos a tener un incendio porque se sobrecalienta, se corta permanentemente", manifestó.

Además de estos problemas, también hay "filtraciones, falta de preceptores y auxiliares que ahora en julio por estar precarizados, por el articulo 13, se les da baja nuevamente a la espera de si continúan o no".

Ante esta situación en mayo tuvieron una reunión con la consejera escolar, la inspectora y la arquitecta a cargo de la escuela: "Nos dijeron que mitad de año ya íbamos a tener todas las soluciones de lo que estábamos planteando, una fecha de inicio de construcción".

No obstante, "llegamos a mitad de año y nos acercamos nuevamente porque no tenemos ninguna novedad y hay cuestiones no solo de infraestructura sino también la seguridad propia del lugar. No tenemos alarma, un cerramiento, la escuela está totalmente abierta, los chicos no tienen ningún tipo de protección ni de seguridad".

Por este motivo, una vez más, se acercaron al Consejo escolar: "Venimos a preguntar concretamente en qué fecha se empiezan a solucionar todas las promesas que dicen que están llevando adelante, que están trabajando, que vienen inversiones del gobierno, que hay un montón de plata, ¿Dónde está concretamente todo ese dinero que llega para educación y no se ve?".

En esta línea, aseguro que "sabemos que llega una inversión al municipio, pero acá hay responsables, funcionarios que tomaron cargos públicos, responsables de poder gestionar que las escuelas estén en condiciones. Hace poco movilizamos con la escuela nº 50 Gloria la Peregrina que está con un baño químico, aulas contenedor y en la entrada de la escuela doy clases porque no tenemos aulas".

"Esto es una situación en toda la zona rural y en general, hay un montón de escuelas en Mar del Plata que no se están construyendo edificios. Las comunidades crecen, los estudiantes necesitan un lugar seguro donde poder estudiar y aprender", finalizó.