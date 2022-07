El Honorable Concejo Deliberante realizó una mesa de trabajo para dialogar, evaluar y valorar el protocolo "Comemos Afuera", un programa iniciado durante la pandemia para la colocación de decks en distintas zonas gastronómicas de la ciudad.

"Trataremos que este proyecto cubra las expectativas de las áreas técnicas del municipio y que sea viable para el sector, que sea una herramienta para poder trabajar sin dejar de lado la seguridad vial y que conviva armónicamente con el resto de la sociedad", manifestó Hernán Szkrohal, referente del sector gastronómico.

Sobre los costos dijo que "es algo que está todavía en el aire" y en cuanto a las ubicaciones "debe ser en los lugares que no ponen en riesgo ni la seguridad vial y que no sea un estorbo para la comunidad, pero entendemos que los decks que estén bien reglamentados y cuidados son un aporte, no un problema".

Además, aseguró que es necesaria una estandarización para que "no se generen excesos o situaciones donde se avance sobre el derecho del otro dentro de una política amplia y no restrictiva".

Por último, se refirió a las inversiones ya realizadas: "Cuando hablamos que un deck completo hoy puede estar alrededor de los 3 millones de pesos, ir para atrás con estas inversiones realmente sería un problema para el colega gastronómico".