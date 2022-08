Crimen del remisero: "Si hubiera sido un taxista, estaríamos de paro en Mar del Plata"

Distintos sectores sociales de Mar del Plata se encuentran conmocionados ante el asesinato de Carlos Guzmán, un remisero informal que recibió un disparo letal en un robo cuando aguardaba por una pasajera en el barrio Bernardino Rivadavia.

En este marco, el referente del Sindicato Marplatense de Peones de Taxis, Miguel Rodríguez, manifestó: "Hemos dicho que esto iba a ocurrir, porque lamentablemente lo del muchacho, más allá de si es trasporte legal o no es legal, es una vida humana".

"Era un muchacho que salía a ganarse el peso que ya no está más y no volverá. Lamentablemente la situación es cada vez peor a la noche, por eso cuando uno dice que hay que dar garantías, si hubiera sido un taxista, estaríamos de paro en Mar del Plata", continuó.

Respecto al rol del municipio, declaró: "Acá es mucha propaganda y poca acción. No hablo solo del Intendente, sino también de los concejales. Yo creo que todo el Concejo Deliberante se tiene que poner a trabajar en esto y darle la seriedad que corresponde, porque no se va a poder trabajar a la noche, no se va a poder dar cumplimiento a lo que tanto están obligando".

Sobre la falta de seguridad y herramientas de vigilancia dijo: "Imaginate lo que es a las afueras, esos lugares que no tienen protección de ningún tipo. Cuando uno exige que tenga que estar trabajando de noche con los riesgo que eso acarrea, el Estado tiene que cumplir y darle seguridad a los compañeros porque sino nadie va a querer trabajar de noche como está ocurriendo en este momento".

Ante esta situación, "estamos planificando con los abogados para tratar de pedirle a la justicia que hasta que el Estado no brinde las garantías necesarias, no pueden exigir los controles que ellos tanto nos requieren a nosotros", concluyó.