Servicio de seguridad en playas: "Mar del Plata tiene todo menos guardavidas"

En el Concejo Deliberante sigue tratando el tema de la extensión del servicio esencial de seguridad en playas, propuesto por el Frente de Todos. Hasta, ahora tuvo dictamen favorable con los votos positivos de dicho espacio político y de AM, por que giró a Economía y Hacienda.

El referente de la Unión de Guardavidas Agremiados (UGA), Diego Sánchez Cabezudo, en diálogo con el programa Primera Tarde de Mitre Mar del Plata (FM103.7), habló sobre la situación actual y del último debate sobre el tema.

"Hoy nos fuimos conformes con la decisión de que el expediente pasará a Hacienda. Este proyecto de ordenanza para nosotros es superador de lo que hay hoy en seguridad en playas. Pero no tanto con la forma de plantear los debates. Creo que están mezclando mucho las cosas. Están metiendo el tema en una grieta que no tiene mucho sentido. Esa no fue nuestra idea nunca, sino exponer la situación", dijo.

"Cuando yo tomé la Banca 25 en los primeros días de septiembre, yo ya la había pedido en abril, apenas terminó la temporada justamente para que no pasara esto, llegar a ésta época sobre tablas. Que tuvieran tiempo de discutir en profundidad y con consenso de todas las partes para que realmente sea una oferta superadora, no solo para el turista, sino para el marplatense.

Los marplatenses en octubre y abril, usan muchísimo la playa. Ya venía con una tendencia a salir hacia la playa anticipadamente. de hecho ha habido accidentes fatales, por lo cual nosotros empezamos a proponer ésto desde el año 2015", continuó Sánchez Cabezudo.

El referente mencionó que "hay muchas contradicciones en el discurso oficialista. Desde el 2014, todos los pliegos de licitación en Unidades turísticas Fiscales (UTF), van con la obligatoriedad por el concesionario de poner servicio de seguridad en playa en octubre y en abril. El estado a través de su concesión se los pide, los obliga a hacer lo que hoy está diciendo que no hay que hacer. Entonces me pareció muy acertada la opinión de Horacio Taccone al final, proponiendo el debate de si realmente estamos todos de acuerdo en que ésto se tiene que hacer. La base de esto es preguntarnos si estamos de acuerdo en que hay que hacerlo. Yo creo que nadie ahí adentro está en desacuerdo en que es necesario" .

"Intentan distraer con cosas que suceden en la ida y vuelta y no está bien. No es justo para la gente porque es un tema muy importante. Se ha muerto gente y pueden ser más. Además nosotros como ciudad turística, qué le estamos ofreciendo al que viene. ´Te invito a Mar del Plata, tenemos todo´, como dice la publicidad. Hay de todo pero no hay guardavidas. Cuando me dicen que hay 18 guardavidas para 40 kilómetros de costa, pienso que me toman el pelo", agregó.

En cuanto a la disparidad laboral, Diego Sánchez Cabezudo expresó: "A nosotros todo eso nos genera un problema interno en los gremios por la desigualdad que hay con los chicos que trabajan, algunos más meses que otros. Hay que sentarnos y coordinar todo, el operativo, lo laboral. Podríamos brindar un servicio de 7 meses".

"Queremos plantear soluciones para cosas que pasaron y pueden pasar, no conflictos. Ahora bajaron algunos guardavidas de la Bonaerense. No sabemos cuántos son, ni quién les paga, si respetan el convenio, los horarios de trabajo y no tienen casilla. Para solucionar algo, meten un parche que empeora la situación. Un hombre cada 10 kilómetros de playa, no puede estar. Hoy en Waikiki hay uno solo sentado que tiene que cuidar esa playa y todo Mogotes, solo", sumó el Titular de la Unión de Guardavidas Agremiados.

"El camino era ponerse de acuerdo y hacer algo mejor para Mar del Plata. Yo no se si ahora va a salir lo mejor que podría. Ahora están en la pelea política. Es una pena", continuó Sánchez Cabezudo.

Escuchá la nota completa: