Licitación del basural: "Hicimos las modificaciones con AM y nos ningunearon, llevan el tema a las patadas"

El cuestionado expediente que estipula el llamado a licitación pública para la contratación del servicio de operación y mantenimiento del predio de disposición final de residuos fue aprobado por mayoría este miércoles en la Comisión de Hacienda del HCD y será tratado en la próxima sesión del cuerpo legislativo. Se trata de un negocio de 5 mil millones de pesos.

Tal como ocurrió en las comisiones de Medio Ambiente y Legislación, fue clave la abstención del kirchnerismo para que la iniciativa de Juntos llegue al plenario.

Por su parte, el concejal libertario Alejandro Carrancio y Acción Marplatense rechazaron el proyecto del Ejecutivo y presentaron modificaciones al expediente original.

"Lo de hoy es difícil de explicar, porque nos pedían que presentemos las modificaciones. Este miércoles fue la primera vez que tuve contacto con el expediente formalmente, porque venía de Legislación donde yo no soy parte y en cuanto llegó, lo puse en el orden del día, lo tratamos. Hablé con el oficialismo, le conté que íbamos a presentar las modificaciones y había una actitud de escuchar", así lo afirmó el concejal Alejandro Carrancio, quien preside la Comisión de Hacienda, en diálogo con Mitre Mar del Plata (FM 103.7).

"Acción Marplatense y yo presentamos modificaciones porque el pliego realmente lo necesita. No es bueno el producto que mandó el oficialismo al Concejo. Teniendo una actitud bastante extraña, decidieron avanzar sin tomar en consideración ninguna de las cosas que planteamos. Dijeron que hagamos un informe al Ejecutivo y que lo contesten para la sesión y ahí vemos si incluimos o no alguna modificación. No es común que ocurra en el tratamiento de los expedientes ni en ningún caso", remarcó.

"Y en ese sentido, obviamente nos opusimos pero la abstención del Frente de Todos determinó que el oficialismo imponga su mayoría y nos vamos a encontrar la semana que viene con un expediente, con un pliego que no tiene certezas. No sabemos si se modificará o no y de hecho, el Frente manifestó que compartía las modificaciones. Yo hice un despacho individual votando con lo que incorporamos nosotros pero lamentablemente no se pudo", agregó el presidente de la Comisión de Hacienda.

"El concejal Taccone se fue molesto porque nos pidieron que hagamos las modificaciones y cuando las hicimos, fueron totalmente ninguneadas porque avanzaron igual. Sentimos que nos llevan a las patadas o que nos toman el pelo porque nos hacen trabajar diciendo que estaban abiertos a escucharnos pero las presentamos y no nos escucharon", dijo Carrancio.