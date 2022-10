El gremio de pasteleros manifestó su descontento por las movilizaciones contra "Manolo"

UTHGRA Mar del Plata realizó múltiples protestas en las puertas de la cadena de restaurantes "Manolo" para exigir que se encuadre a sus trabajadores dentro del gremio de gastronómicos.

Actualmente, los empleados pertenecen al gremio de pasteleros, donde se enmarca la tarea de pizzería y churrerías, las principales producciones del lugar.

En esta línea, Carlos Vaquero, Secretario General del Sindicato de Trabajadores Alfajoreros, reposteros, pizzeros y heladeros (STARPYH), manifestó: "Nosotros hace más de 40 años que tenemos la empresa Manolo encuadrada dentro de nuestro gremio donde los trabajadores están conformes por un mejor convenio, salario, obra social, en definitiva un montón de beneficios".

Por lo que, aseguró que "seguimos sosteniendo es que esos trabajadores son de nuestra actividad y no estamos de acuerdo con los métodos que se utilizan para reclamar una casa, la manera, creo que esos métodos ya quedaron en el pasado".

Asimismo, comentó que "hemos tenido inconvenientes con otro gremio, hemos discutido con el gremio puertas adentro, con todo respeto, y se han enviado cartas documento. Cuando no se llegó a un acuerdo, pedimos un encuadre y después el ministerio de Trabajo nos dio la razón".

No obstante, "en otros temas a nosotros no nos han dado la razón, fuimos respetuosos y aceptamos lo que dice el ministerio. Esta no es la manera, sino que debe ser el diálogo, conversar, llegar a un acuerdo, hay que ser orgánicos y democráticos".

Además, "no podemos someter a los trabajadores en un perjuicio económico donde el público empieza a disminuir porque están este tipo de medidas en la puerta que creo que no son".

Ante esto, sobre la posición de UTHGRA, dijo que "me sorprendió la manera porque en un momento habíamos hablado, le ofrecimos de hacer un convenio para utilizar los elementos tecnológicos. Tuvimos una buena charla y después me sorprendió cuando sale con este tipo de medidas de actitudes que no son así".

En conclusión, afirmó que "estamos dispuestos al diálogo, que nos llamen para hablar y si hay que ir al ministerio, lo haremos para sentarnos y ver de qué manera se arregla. Nosotros apelamos a la buena voluntad y al ámbito que corresponde para resolver todo esto".