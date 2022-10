Polémica por los decks: “El proyecto anterior era un espanto”

Este martes, se trató en el Concejo Deliberante la extensión de las ordenanzas, que regulan el funcionamiento del programa Municipal de Corredores Gastronómicos. Tras el debate, se llegó a un acuerdo para extenderlo hasta el 31 de diciembre. La presidenta del Concejo, Marina Sánchez Herrero, junto a todos los concejales, ya lo habían prorrogado en el mes de julio, hasta el 31 de octubre. Al expediente aún le falta el tratamiento en Comisión, para que finalmente sea aprobado en sesión.

El programa se había sido implementado en Pandemia y fue por el cual se instalaron los decks en las calles. Ante las dificultades para encontrar consensos, los comerciantes, se oponen a la reforma sin que tengan en cuenta la palabra y opinión de ellos. Desde la gastronomía, desean sostener los decks para ampliar su capacidad comercial y ofrecer mayores comodidades. Pero por otro lado, los comerciantes de locales de indumentaria, piden que sean retirados al verse perjudicados.

Una de las comerciantes, María Liberati, en diálogo con El Marplatense, dió su opinión desde el rubro, y dijo: "Hoy a la mañana nos enteramos por internet, que iba a ser tratada la ordenanza "Comemos afuera", en la comisión de obras. No nos llamaron, a pesar de haber hecho cartas pidiendo estar presente en las 3 comisiones que faltan. Decidieron prorrogarlo hasta el 31 de diciembre porque faltaban informes. El único concejal que habló fue Fernando Muro, que dijo que el Ejecutivo estaba trabajando en las modificaciones del proyecto de ordenanza original, y nada más".

"Nos apersonamos y movilizamos hasta la Secretaría de Desarrollo Productivo, buscándo a su titular Adrián Consoli, pero no estaba así que nos atendió el director de Industria y Comercio, Hernán Alcoleo. Muy amablemente nos dijo que en realidad ese tema lo trataba directamente el Concejo Deliberante y que lo que nosotros podíamos hacer, era confeccionar una nota diciendo cuáles eran nuestras propuestas con respecto a los decks, porque la ordenanza va a salir", continuó Liberati.

"Nosotros estábamos esperando hacerlo personalmente pero hemos intentado por todos los medios. Le pedimos una reunión a Montenegro pero no nos respondió. Hemos seguido todos los pasos protocolares para que nos escuchen en persona y no nos fue posible. Muro le hace honor a su nombre y es una pared. Es una pena que no tomen nuestra experiencia como comerciantes y ciudadanos, para poder reformar ese proyecto de ordenanza que era un espanto, porque modificaba la vida de muchísimas personas y va a hacerlo. En realidad lo que tiene que hacer la municipalidad, es llamar a una audiencia pública, porque no pueden entregar el espacio público a un sector privado sin consultar a todos los actores de la ciudad", agregó la comerciante.

"Lo único que queremos es que nos escuchen. Sabemos que la ordenanza va a salir, pero queremos decirles cuáles son los temas que tienen que tener en cuenta porque son muchísimos. Creemos que lo tiene que hacer gente idónea pero nosotros con sentido común, también lo podemos proponer" insistió.

María Liberati, exclamó que entre sus pedidos desean que " los decks no tengan techo, sino sombrillas, como era la ordenanza original. Que abajo haya un desagote para limpiar, que los contenedores estén frente al local gastronómico y no en la casa del vecino y además, es importantísimo el control. Porque sino pudieron controlar 250 decks, hoy hay 2200 locales comerciales de gastronómicos, entonces yo me pregunto qué será de la ciudad si todos quisieran pedir un deck. El control es fundamental pero es el punto débil de éste Ejecutivo"

"La ordenanza de la pandemia, no fue cumplida para nada. Lo que queremos ahora, es que mientras no se pueda tratar este tema, hagan cumplir la ordenanza anterior y no permitan aberraciones como ya las han permitido. No hace falta una nueva para eso", concluyó la comerciante, Liberati.