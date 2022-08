Polémica por los decks: "Están violentando la fisonomía de nuestra ciudad"

La Comisión de Obras del Honorable Concejo Deliberante puso sobre la mesa, una vez más, el debate por los decks que presenta posturas enfrentadas en la comunidad marplatense.

Días atrás, un grupo de comerciantes presentó un petitorio para manifestar su preocupación por el avance de las estructuras gastronómicas en las zonas comerciales de la ciudad.

En este contexto, Gustavo Casciotti, titular de Apyme, manifestó que "entendemos que generan un alto perjuicios para todos aquellos rubros que no forman parte de la gastronomía. Entonces parecería priorizar un derecho es convertirlo en un privilegio cuando se desatienden los intereses del resto de los actores económicos y sociales de nuestra comunidad".

En su presentación frente a los concejales, hizo principal hincapié en el "carácter transitorio que tuvo originalmente la medida" y que actualmente la situación fue superada, por lo que "no podemos condenar al resto de la comunidad a estructuras que ocupan indebidamente el espacio público y que en la práctica están generando seria lesión a la ecuación económico de todos los otros rubros que no son gastronómicos".

Respecto a retirar los decks en su totalidad, como posible medida, argumentó: "Tenemos que trabajar con inteligencia, no hay dudas de que Mar del Plata tiene zonas que soportarían perfectamente la instalación de lugares gastronómicos en exclusividad".

"En el microcentro, si pensamos en la diagonal Pueyrredón, parecería que es un lugar acogedor, que termina siendo un paseo, no entorpece el tránsito, es visitado específicamente porque hay una concentración de locales gastronómicos y también comerciales que conviven", continuó.

Sin embargo, en otras zonas comerciales de la ciudad "perjudica a todos los demás comercios, habría que instrumentar un determinado cronograma para que esas estructuras se modifiquen, se achiquen, cambien su perfil o respeten un determinado volumen por cuadra".

Por lo que "hoy tenemos cuadras en donde los decks están instalados en ambas veredas, dificulta la circulación del tránsito, de hecho han obligado a modificar los recorridos de los colectivos".

"Seguramente aquellos que tengan la responsabilidad de tomar las medidas, tendrán que establecer un determinado plazo para que esas estructuras, previo análisis del impacto socio ambiental y económico, se levanten, se modifiquen o se encuentre un mecanismo en donde se respeten los derechos de todos, pero sin modificar no vamos a encontrar una solución", agregó.

Por último se refirió a la posibilidad de ampliar el alcance de los decks a otro tipo de comercios como posible solución: "Parecería una tentación decir que sí porque cuando hablamos de inequidad parecería que si le otorgamos esos mismos derechos a otros sectores comerciales, estaríamos poniendo un manto de igualdad".

No obstante, "no nos olvidemos que estamos hablando de un espacio público en donde no solamente tiene que convivir la actividad comercial, sino también los peatones, el tránsito, el transporte público en donde hay cuestiones de impacto ambiental, visual, cuestiones sanitarias que hay que tener en cuenta".

"Habría que pensarlo con mucha cautela, en principio nos parece que la solución no pasa por ocupar más espacio público, sino por retirar las ocupaciones que están violentando la fisonomía de nuestra ciudad", concluyó.