Usurpación en Las Heras: el Municipio asistirá a una mediación junto con las familias que tomaron el predio

Este jueves a las 10.30 el Municipio asistirá a una mediación penal donde se verá las caras con los usurpadores del predio del barrio Las Heras. Es uno de los pedidos que realizó el Juez Saúl Roberto Errandonea en su resolución, en el marco del pedido de desalojo que encabezó el intendente Montenegro.

En este sentido, en diálogo con Mitre Mar del Plata (FM 103.7), el secretario de Seguridad, Martín Ferlauto hizo alusión a este encuentro y a la postura del Ejecutivo y la fiscalía en este sentido.

"Es una lógica peligrosa, este jueves asistimos a una audiencia a las 10.30 de mediación penal en donde vamos a manifestar y decir en la cara todo lo que venimos manifestando. Le vamos a decir que no hay ninguna posibilidad de negociar con gente que comete delitos, al contrario vamos a instar a autoridades nacionales y provinciales que les quiten los planes sociales que reciben", disparó.

"La decisión del Juez respecto a nuestro pedido inmediato de desalojo es irrazonable. Pone en peligro la seguridad del barrio y la ciudad. Manda a la policía a cuidar un predio de 9 hectáreas y le quita recursos a la fuerza para cuidar a usurpadores", arremetió.

"Pide una solución pacífica cuando se cometió un delito. No aceptamos una toma, extorsión, usurpación como una forma legítima para tomar una medida", explicó.

"No hay argumentos válido desde lo que entendemos y el informe que emitió OSSE no es suficiente parece. No solo es peligroso para la comunidad, también lo es para los usurpadores porque están es un cuenco que se utiliza para las inundaciones. Todo esto el magistrado no lo consideró suficiente", expresó.

"Tenemos entendido que son unas 35 personas que se han instalado y unas 22 casillas. Como una medida auxiliar se hará un censo con la policía para tener el dato exacto", concluyó.

