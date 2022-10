"La memoria que habitamos" se estrenará en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata

En el marco del 50° aniversario del asesinato de Silvia Filler, la UNMDP dio a conocer que trabajaba en su primer largometraje documental, en el que reconstruiría las circunstancias de este hecho que marcó un antes y un después en la historia de la violencia política de la ciudad y el país.

En la película, las hermanas de Silvia Filler, junto a un periodista, se lanzan al desafío de retomar la investigación del crimen de la joven estudiante marplatense, ocurrido el 6 de diciembre de 1971 en el marco de una asamblea universitaria. A medida que reconstruyen la historia, buscan recomponer algunas de las escenas del caso, incluyendo el escenario del homicidio. Para esto, cuentan con la participación de estudiantes de un colegio preuniversitario, un grupo de artistas y el testimonio de testigos claves del crimen.

El crimen de Silvia nunca obtuvo justicia ya que, antes de que los responsables de la CNU recibieran su condena, fueron liberados aprovechando un beneficio que no les correspondía: la amnistía a los presos políticos de 1973. No obstante, su familia nunca dejó de reclamar justicia y por eso acompañó de cerca los juicios CNU I y II (finalizados recién en 2020), en los cuales muchos de los responsables del crimen recibieron su condena, pero no por el homicidio de Silvia, sino por los delitos de Lesa Humanidad que cometieron entre 1974 y 1975. Por esta razón, para la Universidad, contar la historia de Silvia y su trágico final es un aporte sustancial para la reconstrucción de la memoria histórica de Mar del Plata.

La película cuenta con la participación de Lila y Marta Filler, Federico Polleri, estudiantes del Colegio Arturo Illia, Belén Manetta, los artistas Juan Ignacio Echeverría y Rossana Casataro y los testigos del caso Carlos Murabito, Carlos Cervera, Pablo Manccini, Daniel Medina, Mary Roldan, entre otros.

La dirección del film es de Diego Ercolano, la investigación y el guión de Federico Polleri, en la Producción Ejecutiva trabajaron Fabián Eloy Monteagudo, Hernán Gáspari y Alberto Rodriguez, en la Asistencia de Dirección, Lucas Allú, en Fotografía y cámara, Luciano Paciotti y Mariano Rendino, y en Sonido, Gabriel Virga y Mauro Carusso.

La película tendrá dos proyecciones durante el Festival. El estreno será el jueves 10 de noviembre, a las 22, en el cine del Teatro Colón. Esta función especial será gratuita, las entradas podrán retirarse una hora antes de la función, hasta dos por persona. La segunda proyección será el viernes 11 a las 19:50 en los cines del Paseo Aldrey (Sala Aldrey 2) y sus entradas están a la venta por miboleteria.com.ar.

Desde 1954, el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata (el único en Latinoamérica de Categoría A) refleja el universo del cine argentino e internacional y se consolida como una plataforma de desarrollo e intercambio de la industria cinematográfica y audiovisual: una cita obligada para realizadores, productores, actores, distribuidores y cinéfilos. Este año, toda la programación podrá verse del 3 al 13 de noviembre en las salas de cine de toda la ciudad.