Marplatenses rehenes en Brasil por las protestas bolsonaristas

Tras los momentos de tensión vividos luego de las elecciones en Brasil, donde la Policía Militar dispersó a los bolsonaristas que mantuvieron más de 200 bloqueos de carreteras, un contingente de 60 marplatenses se encuentra varado sin poder volver, tras haber finalizado sus vacaciones.

El micro cuenta con el coordinador de viajes, Diego Monti, que en diálogo con Mitre Mar del Plata (FM 103.7), expresó: "Estamos complicados, hoy teníamos pensado volver a Mar del Plata. Estoy a cargo de un contingente que salió de viaje hace 10 días. Las personas que están acá conmigo son todos laburantes. Tuvimos 40 horas de viaje y las visas se nos vencen. Tengo menores a cargo donde hay un permiso hecho de padres separados que ya se venció hoy".

"Quisimos volver a nuestras casas pero están todas las rutas cortadas y decidimos no subir porque tengo compañeros que están varados allá sin agua, ni comida. Decidimos quedarnos acá en el hotel a esperar y ver si hay alguna respuesta del Consulado o de la Embajada, que hasta ahora no han aparecido", agregó Monti.

"La gente del hotel se portó muy bien. Llegamos a un acuerdo donde nos liberaron una noche porque nuestra estadía acá ya había vencido. El problema lo tenemos acá, que los brasileros se alojan constantemente, porque no es una zona habitual para el argentino", continuo el coordinador del micro varado.

En cuanto al balotaje de las elecciones, Monti comentó: "Nosotros lo transitamos estando acá. En esta región, el sur de Brasil, la gente es muy bolsonarista. Es la zona más rica del país, donde apoyan a los empresarios. El domingo fue un velorio y mi problema era salir de excursión. Nunca pensé que esto terminaría así con un corte a nivel nacional. Estamos en democracia, uno piensa que es gente civilizada y no deja de ser un golpe civil. No importa de qué lado estás, pero la gente tomó una decisión, se votó y hay que aceptar la derrota".

"Haber desaparecido tras los resultados, es no dar la cara, no aceptar la derrota. Salir a hablar es dar tranquilidad. Los argentinos somos rehenes, no tenemos nada que ver, que no votamos, que no nos interesa y que tenemos demasiados problemas en nuestro pais como para hacernos cargo de los de Brasil. Queremos volver a nuestras casas", dijo el Coordinador, haciendo referencia al silencio del actual presidente, tras los resultados de las elecciones.

"Bolsonaro sigue siendo el presidente del país, puede haber habido fraude o no, pero no lo sabemos ni lo sabremos nunca. Como líder que apuesta a la democracia, tiene que dar una solución. El domingo hubo peleas en la calle, porque la gente no soportó la derrota. Había mucha guardia policial", enfatizó.

"Los paradores de ruta están totalmente saturados, por eso no podemos salir del hotel. No podemos quedar a la deriva porque no sabemos cómo va a reaccionar la policía que va a la calle. Nos tendremos que quedar en el hotel, en el lobby pero como líder del grupo, no pienso moverme. Tengo jubilados, chicos chiquitos y quiero priorizar la seguridad", aclaró.

"Esperamos que alguien se contacte con nosotros para traernos tranquilidad, porque cuando buscan un voto, los tenés, pero cuando hay un problema, no aparece nadie, así que ojalá que haya soluciones prontas. Por suerte estamos bien, no sufrimos momentos malos, simplemente el malestar por quedarnos sin dinero", concluyó el coordinador del contingente varado en Brasil, Diego Monti.