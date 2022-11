Todos por Mateo: "Nos están dando una mano muy grande"

Este fin de semana comienzan los festivales solidarios, en el centro marplatense, para poder ayudar a Mateo Bueno Herrera, que tiene 2 años y sufre de Pineoblastoma, un tumor en el sistema nervioso central, hidrocefália, tubolopatía, daño en los riñones a causa de reiteradas quimioterapias. Se encuentra internado en el Hospital Materno Infantil a la espera de una medicación que se va a utilizar un autotraplante de células madre.

La abuela de Mateo Bueno Herrera, Fernanda, expresó en diálogo con Mitre Mar del Plata (FM 103.7) que actualmente se encuentran en las últimas instancias del proceso:"Fue muy largo y agotardor, porque cada vez se iba poniendo peor, pero ahora está bien de ánimo, solo falta la parte final".

"Mi esposo es quien está en contacto con la serie de eventos que empiezan este sábado, pero yo estoy al tanto. La gente es muy solidaria, no tengo palabras de agradecimiento. Personas que aún no conozco y que hacen este tipo de festivales, nos están ayudando y no nos imaginamos que iba a ser tanto. Habíamos compartido el tema con familiares y conocidos pero no pensamos que iba a tener tanta repercusión", continuó.

En cuanto a los eventos, en donde también ayudarán a dos comedores, La Torre y la Esperanza, serán en a partir de las 15, en la plaza San Martín, esquina San Luis."El próximo sábado comienza el primer encuentro de un total de seis, siendo los días 5 y 6, 12 y 13, 19 y 27 de noviembre. Pedimos para aquel que se acerque y pueda, colaborar con un alimento no perecedero, ropa, zapatillas, útiles o semillas para armar una huerta", comentó el organizador, Mariano Pegoraro.

"En un principio habíamos pedido citrato de magnesio, porque Mateo pasó de consumir 6 pastillas al día a 8 y después a 20. Era una caja cada dos días y cada una sale alrededor de $6500. Por eso buscabamos alguien que donara y así fue como empezó todo. Ahora nos están dando una mano muy grande", agregó la familiar de Mateo Herrera.

En cuanto a la internación en el Hospital Materno, su abuela dijo: "Ahora estamos todas las mañanas acá, porque estamos terminando los estudios para el trasplante. Hoy nos avisaron que la semana que viene, el día jueves 10, Mateo tiene turno para que le hagan la evaluación previa. Si está en optimas condiciones ya podríamos internarlo".

"Quiero agradecer al servicio de oncología del Materno Infantil, a las doctoras y a los neurocirujanos que son quienes operaron a Mateo y han hecho de todo por él. Fueron quienes sacaron gran parte del tumor y las oncólogas hicieron todo lo demás, que con la quimioterapia, dieron con el tratamiento justo, en conjunto con el Hospital de Pediatría Garrahan. Hicieron que el tumor practicamente desaparezca, pero no quieren dejar que haya ninguna micropartícula y por eso se va a hacer el trasplante de célula", concluyó la abuela de Mateo Herrera, Fernanda.

Quienes puedan colaborar con Mateo, lo pueden hacer a través de la cuenta de la mamá, María Fernanda Herrera, que debe quedarse en Buenos Aires el tiempo que le lleve a Mateo terminar su tratamiento, que puede llegar a ser de 2 a 4 meses. El CBU es 0140442903610550179124 .