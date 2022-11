El deporte supera adversidades: "Cuando me accidenté, me habían dicho que podía no volver a patinar"

En el marco del Mundial de Patín, que tuvo sede en Vicente López y en Puerto Madero, finalizó el pasado lunes el patín carrera para los representantes locales. Los deportistas marplatenses que participaron, volvieron con logros a nivel Mundial y personal y con muchas expectativas para los próximos objetivos.

Uno de los grandes premios lo obtuvieron los patinadores Ken Kuwada, Juan Cruz Araldi y Nahuel Schelling, que se llevaron el oro en la categoría de relevos.

Además de estas reconocidas figuras en el deporte marplatense, desde las categorías más chicas, siempre se apuesta al semillero y actualmente cuentan con un gran futuro. Agustín Peluso es otro de los integrantes del seleccionado y tiene 18 años.

El 7 de enero tuvo un accidente entrenando en el patinodromo de la ciudad, donde se le desvió una vertebra y se fracturó 2 costillas. Estuvo 15 días internado y durante dos meses tuvo que usar un corset. Luego de 3 meses del imprevisto, pudo volver de a poco a patinar pero estuvo totalmente sin actividad y al cuarto, retomó el entrenamiento fuerte.

El pasado domingo terminó su participación en los World Skate Game, siendo el Mundial donde se reúnen todas las disciplinas sobre ruedas y expresó: "Entrené mucho para llegar a este torneo. La selección se conformó hace dos meses y estuvimos un mes previo entrenando en San Juan y una semana antes de iniciar el campeonato, fuimos para Vicente López, donde se realizó".

"Arranqué con un puesto 17 en los 200 metros, seguí con la semifinal de 500 metros en donde no logré pasar a la final, pero pude quedar en el 7mo lugar del mundo, siendo que para mí es superador de todas mis expectativas, porque el 7 de enero tuve un accidente entrenando y estuve 3 meses sin patinar, pero nunca se me fue de la cabeza correr el Mundial", dijo el deportista.

"Cuando me accidenté me habían dicho de que existían las posibilidades de que no pueda patinar más, pero siempre tuve en mi cabeza que iba a poder volver y a estar entre los 10 del mundo, en los 500 metros. Entrené mucho para eso y pude llegar", enfatizó Peluso.

La confianza en uno mismo es fundamental para el deporte y siguiendo esta idea, el atleta marplatense mencionó: "En el campeonato de ruta, no arranqué muy bien en la vuelta del circuito, porque era muy trabado y no pude acostumbrarme. Quedé en el puesto 20 pero al siguiente día en los 100 metros carriles, prueba en la cual me siento muy poco fuerte, pude pasar a cuartos y quedé 13. No me lo esperaba".

Tras volver a Mar del Plata, enseguida retomó las actividades para prepararse de cara al Argentino de Federaciones que comenzará el 25 de noviembre y donde la selección estará presente siendo locales, para obtener el Título de Campeón Argentino.