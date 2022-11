Comemos Afuera: con el visto bueno en Hacienda llega a la Sesión Ordinaria

Luego de que el pasado miércoles se haya aprobado por unanimidad el proyecto de ordenanza que establece una regulación de los decks gastronómicos en la Comisión de Legislación del Concejo Deliberante, donde consiguió un dictamen, la Comisión de Hacienda dio el aval por mayoría y avanzó a la Sesión Ordinaria, aunque con un proyecto de AM, el que impulsa una propuesta que busca llegar al próximo martes.

De esa manera fue, a pesar de haber generado polémica entre los sectores gastronómicos que lo respaldan y comerciantes de la zona de Güemes, quienes presentaron un informe donde dicen que en el horario diurno solo se usa el 23% de ese espacio público.

Cabe resaltar que el expediente 1444 busca ordenar en el ámbito del partido de General Pueyrredón el Programa Comemos Afuera, destinado a generar y regular intervenciones en los espacios públicos existentes y nuevos espacios públicos con fines gastronómicos.

En ella, el concejal Agustín Neme, del oficialismo, acompañó el expediente y manifestó: "En nuestra visión, entendemos que no solo fue una respuesta para un contexto, sino que colabora a la visión de ciudad que tenemos, con atractivos y ofertas para los turistas. Estamos convencidos que los decks son de gran importancia. Es una política que mejora a la ciudad".

Horacio Taccone, de Acción Marplatense y en contra, explicó: "No pensé que iba a estar en votación. En este concejo escuchamos a todos, como los guardavidas, pero en este caso no lo hacemos con la Cámara Textil. Es un acto erróneo. Hay que escucharlos y demorar el expediente una semana más".

Tras ese pedido, el Presidente de la Comisión de Hacienda, Alejandro Carrancio, expresó que el Presidente de la Cámara Textil, Guillermo Fasano, no podía concurrir al Honorable Concejo Deliberante, a pesar de haber sido invitado a dar su parecer.

En ese marco, la concejala del Frente de Todos, Virginia Sívori, se abstuvo porque es "una política pública que está bien para el sector gastronómico, aunque, según comentaron los vecinos se ven enojados porque en el uso cotidiano, la implementación de los decks genera molestias. Y estamos de acuerdo con escuchar a todos los sectores".

Volvió a tomar la palabra Taccone y añadió: "Acción Marplatense es amigo de la innovación. Sabemos que la ciudades son dinámicas y como somos amigables con la innovación, hace más de diez años trajimos un proyecto llamado ´Calle para la Gente´, el que se aprobó en 2013 y es la Ordenanza 21.600, la que debemos cumplir".

"Se diferencia con los mal llamados decks porque cuando comenzamos las obras, le consultamos a los vecinos si estaban de acuerdo y el 80% lo hizo. No contrabandeamos el espacio público. Además, este programa no tiene estudios de ningún tipo, no cuenta con la participación de los vecinos y no tiene garantía en materia de urbanismo", continuó.

Cabe recalcar que el programa “Calles para la Gente” es un plan que el municipio de Mar del Plata diseñó para intervenir y renovar el Microcentro y las calles de Güemes y 12 de Octubre, tres sectores que actúan como centros cívicos y comerciales de la ciudad.

Y concluyó: "La diferencia es clara, con la gente en el centro planificamos una ciudad, esto es improvisado y no es la manera de avanzar. Si aprueban Comemos Afuera, le dan perpetuidad a un parche que sirvió en la pandemia, algo que ya terminó".

En cuanto al proyecto "Calles para la Gente" que propuso Taccone, fue retirado tras un cuarto intermedio y decidieron que sea incluido como proyecto de comunicación.

A su vez, Carrancio indicó que "los decks son una solución favorable para el sector gastronómico porque le dieron una rentabilidad a sus problemas y además, en Mar del Plata se busca ser una ciudad gastronómica y ello le da una marca, al igual que algo novedoso a la ciudad".

Al cabo de más de una hora de discusión, el expediente avanzó con los votos del bloque oficialista y el del libertario Carrancio. El FdT se abstuvo y Horacio Taccone votó en contra.