"Los decks generaron 700 puestos de trabajo en Mar del Plata"

El debate entre comerciantes y gastronómicos de Mar del Plata, por los decks, sigue vigente. El expediente sigue en discusión y se espera que en la próxima comisión se apruebe, para poner en marcha las modificaciones, regular a los ya establecidos y sumar las nuevas solicitudes de locales gastronómicos.

El concejal de Juntos por el Cambio, Fernando Muro en diálogo con CNN Mar del Plata(FM 88.3), expresó: "El tema está todavía se está trabajando con el ejecutivo. La idea es que en la próxima comisión ya salga el expediente. En la anterior hicimos una prórroga de 60 días para los decks que ya existen, hasta el 31 de diciembre, porque sabemos que va a salir una ordenanza, que es muy importante para las nuevas solicitudes que hay, de locales gastronómicos. Tienen que estar para antes de la temporada, así que tienen que adaptarse a la nueva normativa, con los requerimientos y es imperioso que salga lo antes posible".

"Algunos de los cambios son sobre los cerramientos y el techo. No pueden ubicarse en zonas de alta velocidad, como avenidas. Vienen funcionando muy bien pero se han cometido excesos. En un momento donde escaseaba el trabajo y estaban todos los locales cerrados, fue la única forma de trabajar que tuvieron los locales gastronómicos y esto ayudó muchísimo", agregó Muro.

"La Pandemia fue un momento duro para todos y gracias a dios eso terminó. Estamos en una situación de recuperación, por eso lo tenemos bastante presente. Pero a diferencia de otros lugares, esta política llegó para quedarse, es una opción para los vecinos y los turistas porque es un atractivo para la ciudad. Ha generado mucho trabajo también, se estima que 700 puestos de forma directa. Es una política que queremos acompañar", continuó el Concejal.

"Mar del Plata decide conservarlos porque además de generar empleo y tiene efecto derrame en el resto de los comercios porque los centros comerciales a cielo abierto, que no tienen gastronomía o escasa, lo demandan. En Juan B. Justo tenemos poca oferta, entonces la gente permanece poco en ese lugar. Otro caso es el de Talcahuano, donde empezaron a aparecer algunos locales pero necesitamos incentivar la gastronomía ahí para que crezca", sumó.

Con respecto a los decks ubicados en Belgrano, Muro concluyó con que "se han cometido excesos, hay dimensiones que no corresponden, o techos que nunca estuvieron autorizados, pero ahora hay que corregirlo. Tienen que convivir estéticamente con el entorno urbano, no hay que molestar a los vecinos, las normas de tránsito se tienen que cumplir con las señales reglamentarias. Priorizamos a los peatones, sobre los vehículos para que los espacios sean disfrutados por las personas. Los decks ya son las nuevas postales de la ciudad, post Pandemia. Un auto estacionado no consume, los que gastan son las personas así que yo prefiero tener en un local personas tomando un café antes que tener uno estacionado".