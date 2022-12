Licitación del basural: tras el freno de la Justicia, Carrancio le pide la renuncia a D´Andrea

Este lunes se dio a conocer que el Juzgado en lo Contencioso y Administrativo N°2 decidió frenar la convocatoria para la licitación del predio de residuos, abierta el pasado 18 de noviembre. Fue durante la comisión donde se está debatiendo el presupuesto 2023 y tras esto, el presidente de la comisión de Hacienda, Alejandro Carrancio, leyó el fallo de la Justicia y dio un duro mensaje contra el presidente del Emsur, Sebastián D'Andrea.

El pedido fue por parte de Estrans SA, una de las empresas interesadas en participar del proceso y que planteó múltiples cuestionamientos para la operación y mantenimiento del predio de disposición final de residuos, entre ellos “lo tendencioso del pliego licitatorio”.

A raíz de esto, Carrancio pidió la renuncia del presidente del Emsur, Sebastián D'Andrea, sector que presentó como encargado, el pliego licitatorio y dijo: "Estamos viendo que hay una cautelar que se hace lugar en términos muy duros con una cuestión de fondo donde se acredita que había un direccionamiento para favorecer a una empresa, que muchos lo dijimos, si acá se comprueba eso, amerita una denuncia de quienes son los funcionarios que lo posibilitaron".

"Lo quiero dejar en claro porque es muy serio que en una resolución judicial, un Juez diga eso. Más allá de que esto excede porque estamos hablando del presupuesto, no lo podía pasar por alto porque es parte del término presupuestario", agregó.

En el fallo quedó expresado que “la empresa solicitó el dictado de una medida cautelar cuyo objeto disponga la suspensión del procedimiento licitatorio (N° 4/22) puesto en marcha hasta tanto se concluya el procedimiento administrativo de revisión que se está tramitando”.

Por su parte, el presidente del Emsur, Sebastián D'Andrea respondió: "Lo que hicimos fue ampliar las bases de las características que debía tener una empresa para participar y además poder asociarse al nivel de otros lugares con otras empresas que pedían otros requisitos. Con estos, cualquier empresa podría asociarse".

"De hecho la empresa que planteo esto, se presentó en diciembre a hacer la visita con toda la intención de participar. La verdad que vuelve todo al principio, no fuimos notificados y me llama poderosamente la atención que esto en lugar de recibirlo nosotros que somos parte interesada, primero llegue a otro lugar. Entiendo el contexto político y demás pero me parece que no corresponde hacer esta consideración", aclaró el titular del Emsur.