Quiroz habló de la llegada de Pereyra y Olivares, la "depuración" de jugadores y "el nueve de área" que le hace falta

Tras el empate en la práctica ante Kimberley en el Predio de Punta Mogotes, en su tercer ciclo como técnico de Aldosivi, "Teté" Quiroz confirmó que necesita "tres refuerzos más", donde uno de ellos sería un volante central, que "no hay certezas del torneo" y destacó la importancia de la "experiencia".

Acerca del nivel futbolístico, dijo que los vio bien a los jugadores y agregó: "Fue la primera vez que los veíamos en acción a la mayoría de los chicos del club y fue contra un equipo que juega campeonatos, por lo que nos fuimos muy conformes del encuentro. Vemos que toman los conceptos".

Asimismo, el técnico de el "tiburón" indicó que todavía "faltan jugadores" porque eran "10 y 10", así que necesitan "seis más de experiencia y de la categoría".

Tal como adelantó El Marplatense, al consultarle por la llegada de Facundo Pereyra, expresó: "El lunes estaría él y Olivares también, y luego de sus llegadas, por lo menos faltarían tres jugadores más para estar completos".

Sin embargo, aclaró que quiere seguir viendo al resto en esta clase de partidos para "hacer evaluaciones y ver cuánto pueden participar". En paralelo, comunicó que está "conforme con la depuración" que hicieron, donde sostuvo: "Nos encontramos con 40 jugadores y recién esta semana pudimos tener el número que queríamos, sólo con los que están mentalizados a estar en el club".

En cuanto a las posiciones que necesitan reforzar, manifestó: "Nos falta un volante central de jerarquía y un nueve de área. No es fácil, es un mercado difícil por la economía argentina y estamos en una división que compite con Chile, Perú, Ecuador, Bolivia y Uruguay".

Sobre el nivel de los refuerzos que participaron del amistoso, detalló que están bien, pero "faltos de ritmo" y que quienes arrancaron como titulares "están un escalón arriba".

En ese sentido, informó: "Brian Guerra tiene 3 o 4 entrenamientos normales, Calllegari está mejor y Guanini llegó esta semana también. Se están acomodando y lo positivo es que tenemos jugadores jóvenes que los exigen en los entrenamientos".

Sobre esto último, los jugadores del club, comentó que "tener una gran cantidad de jóvenes no quiere decir que sea efectivo, aunque hay algunos delanteros centros y volantes centrales que me sorprendieron".

"Cuando uno dirige un equipo de Primera División toma lo que tiene y trata de corregir con incorporaciones, todavía no estamos dentro de las inferiores. A esos chicos queremos darle una mentalidad ganadora y agresiva, pero tampoco tenemos tiempo para formar chicos, eso sucede en otro ámbito y nos encontramos con muchos de ellos, a los que hay que adaptar rápido", continuó.

"A Di Marco lo puse de central porque no tenemos cuatro en esa posición, a pesar de que juega de cinco. A veces es volante central por la característica, pero hay muchos en ese puesto. Todo dependerá de las incorporaciones; necesitamos un cinco y un nueve de área. Preferimos la experiencia", remarcó en relación a uno de los juveniles que probó en la última práctica.

En ese contexto, se refirió a los amistosos que jugarán en esta pretemporada y confesó que los rivales serán Los Andes y San Miguel en Mar del Plata, a la vez que intentan coordinar con Santamarina un ida y vuelta.

“Acerca del torneo no tengo ninguna certeza, ni fecha de inicio, ni forma de competencia”, argumentó. Y ante la consulta de si podían recuperar a Yoel Juárez, el delantero que supo entrenar con Messi, explicó que “se entrenó, después faltó y estaba excedido de peso, algo que no es para un jugador profesional”.

“No somos formadores, tenemos que ser exigentes porque la gente nos va a pedir que estemos arriba y peleemos el campeonato. Hay que estar preparado y el que no lo esté, no estará subido a eso”, concluyó el entrenador del combinado portuense.