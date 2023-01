"Hay que ir por una segunda etapa de guardavidas para los 12 meses"

Un conflicto que se hizo muy presente en los últimos meses del 2022 y que todavía persiste, fue el pedido por el sector de guardavidas para extender de 150 a 180 días el operativo de seguridad en las playas del Municipio de General Pueyrredon, durante más tiempo a lo largo del año.

Finalmente, la extensión no fue aprobada con los votos negativos del oficialismo, UCR y el apoyo de Nicolás Lauría. Fue un empate en 12, resuelto a favor del oficialismo por el voto doble de la presidenta del Concejo Deliberante, Marina Sánchez Herrero.

Sobre esto, el empresario marplatense que trabaja en la zona de los balnearios ubicados en el sur de la ciudad, Fernando García Castellanos dialogó con CNN Radio (FM 88.3) sobre la problemática que existió con los guardavidas y dijo: "La municipalización de los guardavidas fue uno de los grandes aciertos del intendente Guillermo Montenegro. Hubo un ordenamiento claro y conciso en lo que tiene que ver entre los titulares de los consecionarios y los guardavidas a través de sus gremios".

"Me parece que esa es una primera etapa la que se hizo y mi opinión es que hay que ir a una segunda de guardavidas para los 12 meses porque el mar existe todo el año. No es solo los 4 meses de turismo o de noviembre a semana santa. Mucha gente no sabe pero la mayoría de los decesos por ahogamiento se dan entre mayo y septiembre", expresó el empresario.

"Los surfistas van al mar todo el año. Por eso abría que tener una convertura de guardavidas de 12 meses. Después se verá cómo se implementa y quién lo paga, que es una cuestión secundaria. Este servicio es de seguridad público y por eso tiene que tener un subsidio, como lo tienen todas las cuestiones de ese ámbito. Pero para mi es un tema secundario. Primero hay que bregar por la seguridad de las personas, que tiene que ser todo el año", concluyó García Castellanos.