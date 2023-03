Repudiaron los dichos del concejal Muro sobre la registración laboral: "Hablamos de qué es legal y qué no"

En el marco de una campaña de registración laboral, desde la Confederación General del Trabajo en Mar del Plata (CGT), organizaciones sindicales y el Ministerio de la Provincia y el de Nación están realizando un trabajo en conjunto para solucionar esta problemática de larga data en la ciudad.

Sobre esto, el concejal Fernando Muro publicó en sus redes sociales un mensaje de disgusto ante estas acciones de control en donde indicó que se "persigue a los que laburan y emprenden".

Vienen en en verano a perseguir a los que laburan y emprenden, desde luego el destino más elegido por la Provincia, Mar del Plata. https://t.co/v0Gb80ntC1 — Fernando Muro (@FernandoMuro_ok) March 19, 2023

En este contexto, desde los sectores que se ocupan de llevar adelante esta campaña, repudiaron los dichos por Muro y a raíz de ello, el secretario general de la CGT, Jose Luis Rocha expresó: "No nos parecen acertados los dichos del concejal, en donde plantea que las inspecciones que se realizan por parte de los diferentes ministerios con cada sindicato son persecución a los empresarios o a los emprendedores".

"Lo que nosotros reclamamos ante las inspecciones es que las estadísticas que salieron a fin de año, son de acuerdo a lo que se viene recabando durante todo el año. Estas tienen que ver con un todo un año de inspecciones. Por eso salir a decir y aprovechar políticamente a decir eso, es totalmente mentira", dijo el Secretario General.

"Si lo pensamos desde la política, es lo que piensa el PRO. No nos extraña pero eso no significa que no salgamos a repudiar. Seguro que ellos piensan sobre esto de esa manera por cuestiones que dijo y viene repitiendo hace mucho tiempo. Lograron y se jactan de decir que hoy en Mar del Plata se puede habilitar un negocio en 24 horas, pero no les importa si ese comercio tiene trabajadores, si están bien registrados o no", aclaró Rocha.

"Están preocupados porque el ministerio inspecciona el trabajo no registrado. Queda clarísimo de qué lado del mostrador están. Siempre defendiendo a los sectores más fuertes, a los empresariales que en muchos casos no cumplen con esta registración laboral", continuó desde la CGT.

Continuando esta cuestión, la secretaria general de CTA de Trabajadores, Graciela Ramundo, sumó: "Lo que se hace es salir a inspeccionar que es una de las tareas que tiene que hacer y ver que los trabajadores estén registrados de la forma correspondiente"

"Acá estamos hablando de qué es legal y qué no es legal. En este caso me extraña mucho que estando en el 2023, nos estemos sorprendiendo o estando en contra de lo que es un trabajo registrado, que es lo que nos dignifica, lo que nos protege. Porque sino evadimos obras sociales, los aportes y la jubilación", explicó Ramundo.

"Estamos convencidos de que esa es la función del Ministerio de Trabajo que tendría que haber comenzado desde hace mucho tiempo, cada año. No me extrañaría con que ahora vengan a querer cambiar las leyes laborales porque después de este discurso viene eso. Sabemos que hay más de un 40% de trabajo de registrado en la ciudad y eso es gravísimo. También sabemos que en el sector del puerto y la pesca es uno de los sectores de mayor precarización junto con los comercios", dijo la Secretaria General de CTA.

A lo que hizo referencia la Secretaria General, fue a los casos de gran trascendencia en el último mes como el de la parrilla La Cabrera en donde denunciaron que no contaban con una correcta registración laboral . Y el último fue el del frigorífico Ostramar S.A donde sus mismos empleados explicaron que padecen irregularidades laborales hace más de dos décadas.

"Por eso estamos trabajando las tres centrales juntas. Sabemos que esos sectores son un nicho con mucho para trabajar y que hay intereses muy grandes detrás de todo eso. No lo puede hacer un sindicato solo ni un trabajador de forma individual. Hay que estar en el lugar e inspeccionar con todos los organismos del estado. Si hay trabajo en negro en la pesca, es porque hay pescado en negro y eso deriva a que hay toda una economía informal que no está tributando", concluyó Ramundo.