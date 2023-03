Por unanimidad se aprobó el Memorial a los caídos en Malvinas

En la primera sesión ordinaria del Concejo Deliberante un expediente que había generado cierto rechazo del oficialismo en comisiones como el Memorial a los caídos en Malvinas, finalmente fue aprobado.

En el debate de este jueves no generó inconvenientes para el visto bueno del cuerpo legislativo. De esta forma con la unanimidad del HCD, el proyecto impulsado por la fundación "No me olvides", ya es una realidad y se convirtió en ordenanza.

Recordemos que fue un expediente que trajo muchos contrapuntos en el seno del deliberativo local pudo avanzar este lunes en la comisión de Legislación.

En legislación, luego de varias jornadas que incluso incluyeron ásperas discusiones en los pasillos del HCD, el oficialismo no acompañó el expediente (misma posición que en Educación y en Obras), mientras que el Frente de Todos solo solicitó modificar uno de los artículos. De todos modos, se aprobó y avanzó directo a la próxima Sesión Ordinaria, el 30 del mes en curso.

Julio Aro referente de la fundación "No me olvides", ex combatiente y luchador incansable para identificar a los soldados argentinos NN caídos en las Islas Malvinas, se mostró sorprendido por los debates que se generaron en el debate del HCD por el expediente.