Aumento del boleto: "El estudio de costo que presentaron está exagerado"

Tras ser aprobado en la comisión de Movilidad Urbana y Legislación del Honorable Concejo Deliberante, el pedido de aumento de la tarifa urbana de colectivos llegó a Sesión Ordinaria con posturas divididas sobre el posible precio del boleto.

Para tomar esta decisión, el bloque de Acción Marplatense presentó un proyecto de ordenanza para que el Ejecutivo local sea el encargado de elegir el número final, con el otorgamiento de las facultades al intendente Montenegro como ocurrió en los últimos años.

"Creo que si el cuerpo actúa con responsabilidad es lo mejor que se puede hacer. Encomendarle al Intendente que gestione los subsidios para que Mar del Plata deje de ser considerada como una ciudad de segunda, para que los vecinos no sean tratados como ciudadanos de tercera, porque en el AMBA y Ciudad de Buenos Aires para el boleto casi cuatro veces menos de lo que pagamos acá", declaró el concejal Horacio Taccone en diálogo con El Marplatense.

En esta línea, sostuvo que el Intendente "tiene que gestionar los subsidios con el apoyo de todo el arco político de la ciudad y en función de cómo le vaya en esa gestión, que él sea en virtud de esos resultados el que determine el precio del boleto. Si le va bien, tendríamos que estar analizando cuánto va a bajar el boleto, no cuánto va a subir".

Por eso aseguró que " hay que dejar de lado las mezquindades, apoyar todos juntos la gestión del Intendente y desear que sea exitoso porque no estamos pidiendo nada raro, lo que queremos los marplatenses es ser tratados igual que los porteños y los que viven en el AMBA".

Sobre la diferencia que existe entre la capital del país y Mar del Plata, declaró que "yo no sé si la palabra es discriminación, pero claramente es inequitativo que nosotros tengamos que pagar el boleto cuatro veces más de lo que pagan en Buenos Aires, qué razón hay, no puede ser bajo ningún punto de vista. Lo que sí me parece es que pasa el tiempo y seguimos hablando lo mismo".

"Así como el Municipio es capaz de poner la biblioteca municipal en condiciones, por el otro lado, junto con el Gobierno Nacional tampoco son capaces de resolver el tema de los subsidios que tienen que ser equitativos", agregó.

Además, aclaró que "yo no estoy diciendo aumenten los subsidios, porque ahí es una cuestión de finanzas, déficit, ideológica, muchas cosas para sentarse a charlar. Lo que digo es que los repartan de forma equitativa para todos los habitantes de Argentina. Somos un país, debemos ser considerados de la misma forma".

Respecto a los números presentados donde las empresas piden un boleto de $209.38 y el estudio del Ejecutivo arrojó $186.77, resaltó que "nosotros no lo aprobamos, tiene errores, cosas de corregir, muchos ítems que están mal tomados y seguramente el Intendente si le va mal en el tratamiento de los subsidios tendría que determinar una tarifa muy inferior a este número porque el estudio de costo que presentaron está exagerado".

"Un 20 o 30% menos de lo que están solicitando tendría que costar, porque ese es el margen que está considerado de más en el estudio de costo que envió el Ejecutivo según un análisis", concluyó.