Caso Melmann: "Ahora vamos a buscar al quinto"

Se dio a conocer finalmente la condena a Ricardo Panadero, a 22 años del crimen de Natalia Melmann en Miramar. El exsargento de la policía fue condenado por el abuso a prisión perpetua y ordenaron su inmediata detención para ser trasladado a la cárcel de Batán.

Panadero fue declarado culpable luego de que el Tribunal de Casación a fines del 2019 tomara la decisión de anular el fallo y ordenar que se haga un nuevo proceso judicial, tras haber sido absuelto en el primer juicio en junio de 2018.

Los cargos que se le adjudicaron fueron prisión perpetua, privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencia, abuso sexual agravado por acceso carnal y por la participación de dos o más personas y homicidio agravado por la participación de dos o más personas y criminis causa.

Sobre esto, una vez conocida la sentencia, Laura, la madre de Natalia Melmann, expresó: "Ellos no saben el valor de un hijo. No tienen la menor idea de lo que para nosotros significa eso, el amor hacia un hijo. Es incondicional, faltable, necesario, imprescindible. Quien nos los quite, verá solo la cárcel. Yo solo cuando recuesto mi cabeza en la almohada, veo a Natalia siendo arrastrada por cinco tipos que no dejan de hostigarla, de golpearla, de quemarla y de violarla".

"Quiero que no haya ni uno asesino más en Miramar, por eso debemos buscar al quinto. Pido por favor que al que sepa algo, que nos siga ayudando a sacar asesinos de Miramar porque nos debemos vivir en Libertad. Somos un pueblo libre y nuestros hijos y nietos se lo merecen. Si no fuese por ellos ni por mis compañeros de toda la vida, no estaría acá parada", dijo su madre.

"Natalia está acá conmigo, acompañada lamentablemente por muchos chicos que estos mismos tipos asesinaron. No se debe repetir, nadie tiene el derecho a tocarle un cabello a nadie", sumó Laura Melmann.

"En el primer juicio hace 21 años , con las mismas pruebas, habían absuelto a Panadero. No lo habían tenido en cuenta. Él tendría que estar preso desde el año 2002 junto con los otros. El fiscal Moure no lo investigó como para llegar a un juicio. Él directamente decidió absolverlo como si fuese un Juez. Ni siquiera lo llevó a juicio. Tuvimos que seguir luchando porque no tienen ni idea lo que es el amor hacia un hijo. Uno lucha hasta el final, es madre y padre hasta que se muere y después también", afirmó la madre de la víctima.

"Ella estudiaba, bailaba, jugaba, nos daba amor, alegría y ellos nos lo quitaron. Nos arrebataron el futuro de Natalia. Por eso luchamos, pero esto ya no es solo por mi hija, es para Miramar entero y ojalá para mucho más. Porque así es toda la policía. Hoy le pegaron a una persona que quería pasar a ver y colaborar. La constitución dice que nos podemos movilizar libremente por donde queramos. Los tribunales son nuestros, son del pueblo. No tienen porque estar enrejados", indicó Laura.

"El juicio se tendría que haber llevado a cabo en el playón para dar a conocer la cara del asesino. Para eso tardamos 22 años, toda una vida. ¿Eso es justicia?", continuó Melmann.

"No me llama la atención el silencio de los imputados con respecto a quién es el quinto. La policía es una corporación. Hacen la 'yo hoy te cuido a vos y vos mañana me cuidas el culo a mí', así son. Nos lo dijo un comisario, cada uno tiene su ollita y nadie se mete en la del otro. Ellos eran la caja de la comisaría de Miramar. Así obraban, perseguían criaturas, hacían lo que querían. Robaban junto con el "gallo" Fernández, por eso es tan culpable como este que acaba de ser sentenciado. Todos son iguales. El Comisario Grillo, el ex Intendente Enrique Honores, todos son culpables porque permitieron que esto sucediera", aclaró su madre.

"Quienes son ellos para quitarle la vida a una criatura. Hoy Natalia no puede disfrutar ni de sus hermanos, ni de sus sobrinos ni de la vida. Siguen matándonos con autos, con pistolas y algunos jueces les siguen creyendo, como pasó con Brandon Romero. Es una vergüenza para la justicia", sentenció Laura.