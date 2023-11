Viejo conocido y querido: Giganti vuelve a Alvarado

Alvarado anunció este lunes que Mauricio Giganti será el entrenador de cara al comienzo de la pretemporada, luego de no haber logrado un acuerdo con José María Martínez, quien dirigió al "Torito" desde la salida de Vigevani hasta el final de la Primera Nacional.

A pesar del deseo del presidente de Alvarado de ese momento, Wenceslao Méndez, para que siga en el cargo luego del histórico ascenso a la segunda categoría del fútbol argentino en 2019, Giganti decidió no continuar en la institución marplatense y retornar con su familia a La Pampa.

El entrenador estuvo dos temporadas al mando del elenco de Jara y Peña. Llegó con buenos números desde Ferro de General Pico y gustó en la dirigencia, que dio en la tecla. Y ahora, cuatro años más tarde, tomó la decisión de retornar al club en el que tiene uno de sus mayores recuerdos.

En la noche del domingo 23 de junio de 2019, bajo las órdenes del pampeano, Alvarado ascendió porque San Jorge de Tucumán abandonó. Ganaba la vuelta de la final por el ascenso en buena ley, sin embargo San Jorge se sintió perjudicado por el arbitraje y realizó una sentada en señal de protesta cuando transcurrían 5´ del segundo tiempo y el "Torito" se imponía 1 a 0 ante un rival que jugaba con 9 hombres por las expulsiones en la etapa inicial.

De esa manera, Alvarado se convirtió en el primer equipo marplatense en ascender en condición de local. Y también, el primero en hacerlo por el abandono de un rival. Más querido, imposible. Giganti lo hizo gigante: lo subió a la B Nacional por primera vez en sus 91 años de historia.

Y su vuelta, como su salida, se da en un contexto extraño. Es que "Pancho" Martínez, cuando parecía que se quedaba un año más luego de darle aspiraciones a un equipo que inició el año con el pie izquierdo, no llegó a un acuerdo con la dirigencia.

Para despejar dudas, lo que habría ocurrido, según señaló el vicepresidente de Alvarado, Pablo Mirón, fue que Alvarado hizo "una oferta económica importante, superando ampliamente la inflación interanual", pero para los estándares de Martínez "no fue suficiente".

"No había necesidad de crear un malestar por no ponernos de acuerdo en la parte económica. Seguramente él merece más, pero no estamos en condiciones de darlo. No es nuestro estilo, no es nuestra formación y no vamos a hipotecar al club", comentó hace una semana.

Y allí es cuando aparece Giganti. Después de su inesperada salida a fines de junio de 2019, se hizo cargo de Ferro de General Pico en dos ocasiones, Estudiantes de Caseros y en última instancia de Atlanta, donde se mantuvo hasta mitad de este año. Con el "Bohemio" consiguió seis victorias, siete empates y siete derrotas.