Conflicto en IOMA: "Desde agosto del 2023 no se paga ninguna prestación"

Se alarga el conflicto entre afiliados y IOMA, tras perder coberturas y la atención en cinco clínicas marplatenses y en ese sentido, este jueves se volvieron a manifestar en las puertas de la seccional local. La problemática radica en el pago tardío de las prestaciones a las clínicas que provocó la baja de cinco de ellas, las nulas coberturas a sus afiliados. Según el concejal Gustavo Pujato, "el conflicto de algunas clínicas de Mar del Plata con el IOMA, tomó estado público en agosto de 2023 cuando los afiliados de la obra social bonaerense manifestaron sufrir constantes y reiterados problemas para hacer uso de la cobertura". Sin embargo, en el medio del conflicto hay miles de personas que no pueden continuar sus tratamientos, incluso los que padecen enfermedades severas.

"Esto es un reclamo por una deuda que IOMA tiene con muchas personas, uno es el caso de mi hijo Martín. Desde desde agosto del 2023, que no paga ninguna prestación, y además tiene de algunas prestaciones de junio y julio del 2022. Ya vinimos en octubre, entregamos notas en general con deudas de cada chico, pero no nos recibieron, No nos dieron respuesta, siguen sin pagar, y el peligro ahora es que la institución cierre", dijo Elena, referente del instituto CREDE.

"El lunes empieza el centro de día, pero el transporte está suspendido, tampoco les dan la comida. Hace seis meses que no envían fondos desde IOMA. Nosotros no lo estamos pagando, no sabemos cómo está haciendo CREDE realmente, pero claramente es magia. Para nosotros difícil pagarlo, porque es un costo elevado. Todos tenemos amparos judiciales, hay leyes de discapacidad, pero parece que acá ese tipo de cosas no cuentan, porque no lo respetan", siguió.

"La delegación no tiene representante porque renunció. No tenemos ninguna respuesta. Realmente como padres, tenemos una decepción y desilusión enorme porque no sabemos qué hacer. Yo puedo entender, entre comillas, porque es una obra social que tiene 100.000 afiliados, a los cuales nos descuentan obligatoriamente, que no haya el dinero suficiente, pero por lo menos tengan una voluntad de hablar y explicar la situación", sumó.

"Nunca nos recibieron, nunca hubo respuestas. No sabemos qué hacer. Trajimos las deudas de cada uno e hicimos un petitorio en general para ver qué sucede", concluyó la afiliada.