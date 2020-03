Primer día de cuarentena: mucha cordura con algunos irresponsables

Mucha gente no lo entiende, se lo toma a broma o ve algo interesante en romper las normas. Pero cuando estas normas son en favor de la salud pública, está más que claro que no deben quebrarse. Eso se vio este viernes en Mar del Plata, con algunos irresponsables que no cumplieron la cuarentena y con una gran mayoría que sí se quedó en sus casas.

"La situación que estamos viviendo no es joda", afirmó en un tono fuerte el intendente durante una conferencia de prensa. "Queda claro que no podemos salir, que esta es una responsabilidad de todo", añadió.

Para Montenegro, esto "no da lugar a la viveza criolla" y "Mar del Plata demostró que somos un pueblo solidario y no hubo lugar para grieta política de ninguna especie". Así lo fue para la gran mayoría, pero hubo otros que no tuvieron ese compromiso social.

Una pareja se encontraba tranquilamente en la playa. Con sillas, reposera y jugando al tejo, como si fuera un día caluroso de enero, a pesar de estar prohibido el ingreso a los balnearios. En otro punto de la ciudad, un hombre salió a correr por las calles como si fuera un día normal.

Antes estas situaciones, efectivos policiales debieron intervenir. Porque así son muchos argentinos, creen que "todo pasa" hasta que llega la fuerza de la ley, como una mujer que plácidamente tomaba sol en la plaza España y fue abordada por dos efectivos.

Los controles continuaron rigurosos en disitntos puntos de la ciudad, verificando que se cumpla el DNU dictado por el presidente Alberto Fernández. Mientras tanto, muchos marplatenses aguardan con conciencia en sus hogares. Porque algo está claro: entre todos, nos cuidamos.