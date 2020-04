Caso Claudia Repetto: "Los hijos no lo quieren ni ver al fiscal Castro"

Luego de casi un mes de incansable búsqueda, la captura de Ricardo Rodríguez principal y único acusado y el hallazgo del cuerpo de Claudia Repetto, continúa la causa para que se dicte sentencia por el femicidio. Asimismo, continúa en curso el pedido de recusación contra el Fiscal Fernando Castro y se espera para el jueves la declaración del acusado.

"Me acerqué hoy a la fiscalía porque esperé que pasen algunos días porque la situación está tensa ya que está pendiente la recusación, que todavía no se resolvió", confió Noelia Agüero, abogada de la familia Repetto a El Marplatense.

"La calificación alternativa que era privación ilegítima de la libertad fue descartada porque con el hallazgo del cadáver y la autopsia determinaron que Claudia Repetto había sido asesinada por Rodríguez en las primeras horas tras la desaparición", explicó.

Asimismo afirmó que no pudo tuvo acceso pleno a la autopsia, por la que no la pudo observar en detalle. "Lamentablemente no puedo dar información porque no la pude ver, cosa que necesito hacer para tener clarificado el panorama. Tengo que esperar la declaración de Rodríguez del jueves para que la causa vuelva a la defensoría porque su abogado está trabajando con ello".

Y respecto a la recusación que inició Agüero desde que se hizo cargo, subrayó que "si Rodríguez no hubiera declarado, todavía no sabríamos donde está el cadáver por la carencia de seriedad con la que fue llevada la causa con Castro al mando".

"Durante el asueto administrativo que hubo por la cuarentena obligatoria había guardias mínimas y pedí que tengan en cuenta la recusación por los resultados obtenidos. Si esto se hubiera resuelto en los días pertinentes, Fernando Castro se hubiera ido sin pena ni gloria por mal desempeño. Pero al demorarse, más a nuestro favor porque se va a agravar ya que el cuerpo estaba en una zona donde ya se había realizado el rastrillaje y porque quienes capturan al acusado son los propios hijos de Repetto. Esta semana se debería resolver porque quiero trabajar tranquila y además, los hijos de Claudia no lo quieren ni ver a Castro", amplió y cerró la abogada.