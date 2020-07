Montenegro brindó calma tras el récord: "Nosotros no tenemos ninguna cama COVID ocupada"

El intendente del partido de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, brindó declaraciones este martes en una entrevista televisiva, luego del récord de contagios positivos de COVID-19 que registró Mar del Plata: 9 casos en 48 horas.

En el último informe del SISA, se confirmaron 4 nuevos pacientes en tratamiento por coronavirus: una mujer de 55 años, contacto de caso confirmado de coronavirus; una mujer de 52 años, trabajadora de la salud; un hombre de 34 años y una mujer de 31 años, ambos trabajadores de la salud y contactos de un caso positivo de coronavirus, todos en aislamiento domiciliario.

Este grupo se suma a los cinco registrados en el parte nocturno enviado por la municipalidad de General Pueyrredon este lunes. Cuatro correspondieron a personas internadas en el Hospital Houssay y el restante a una mujer de 74 años residente de un geriátrico, que actualmente se encuentra internada en la Clínica 25 de Mayo.

Las preguntas estuvieron a cargo del periodista Facundo Pastor, quien participa del programa 4D Cuatro Días en América 24. Además, estuvo presente el intendente de Rosario, Pablo Javkin.

"La situación sanitaria es muy similar", comenzó Montenegro y trazó una comparación con lo que ocurre en la ciudad de Rosario, donde por un solo caso han tenido que aislar a 158 personas.

Sin embargo, remarcó que Mar del Plata tiene menos casos en total: "50 y pico, más de 40 recuperados y 15 casos activos". Asimismo, aclaró que la gran mayoría son asintomáticos y que están aislados en hoteles o en sus domicilios.

También destacó la apertura que ha logrado el Municipio. "La industria está en pleno funcionamiento, el Puerto también, empezamos a trabajar hace un mes con locales comerciales", afirmó y se refirió a la "prueba piloto" que comenzó este viernes para los cafés de Mar del Plata: "Los marplatenses llegamos a este lugar por la responsabilidad".

En relación al "brote" que sacudió la ciudad esta semana, donde se confirmaron nueve casos positivos y se están aislando trabajadores, sostuvo que hay que mantener la "serenidad".

Y agregó: "Nosotros no tenemos ninguna cama COVID ocupada. Tenemos tres personas que se contagiaron estando internadas". Sobre esto detalló que Mar del Plata tiene a disposición 190 camas y que la ocupación de las que están dispuestas para pacientes críticos, quienes han atravesado una cirugía u otras patologías que no tienen que ver con el coronavirus, "no llega al 42%".

En Mar del Plata, desde el 10 de marzo al 7 de julio, 2224 personas fueron estudiadas de las cuales 2144 fueron desestimadas, 19 continúan en estudio y 62 fueron confirmadas. De las personas tratadas por COVID-19, 43 están recuperadas de la infección, 4 han fallecido y 15 personas están en tratamiento.