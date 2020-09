Masivo reclamo gastronómico: "Están damnificando al empleado, que se puede quedar en la calle"

Los comerciantes gastronómicos volvieron a manifestarse este lunes por la mañana con corte de calle incluido, frente al Muse MAR. Allí se congregaron dueños y empleados del sector que solicitan una reapertura de su actividad, al menos acotada, con mesas en las veredas para la atención al aire libre.

Uno de los comerciantes gastronómicos de la ciudad, Esteban Rabini, le expresó a El Marplatense que "seguimos apoyando esta manifestación, este reclamo. Ya no sé si el Gobierno no escucha o no quiere escuchar, pero ahora van a tener que hacerlo con los empleados. Aparte de damnificarnos a nosotros, están damnificando al empleado, que se puede quedar en la calle".

"Los empleados nos entendieron en un principio, pero saben que si cerramos nuestros comercios, no van a poder subsistir", aclaró.

Durante la semana pasada, el propio Rabini divulgó que Inspección General fue a su comercio, que había sacado su parrilla a la vereda para un take away, para prohibirle el accionar. Algo que se repitió el fin de semana en el bar de Alsina y Garay, donde hubo momentos de tensión con la policía.

Al respecto, el comerciante comentó que "hacemos la propuesta de abrir la puerta para poder trabajar y caen los patrulleros y gente de Inspección General como si fuéramos delincuentes. En mi caso particular, hice seis cuadras para ir a comprar mercadería y había gente jugando al fútbol en las plazas y ahí no se controla".

"Persiguen a la persona que trabaja", sentenció Rabini.