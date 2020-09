Fase 3 "blue": se profundizan las protestas de sectores productivos marplatenses

Por Carlos Walker

En el marco de la pandemia, el retroceso a Fase 3 desde casi un mes profundizó la crisis en sectores productivos marplatenses que tuvieron que paralizar sus actividades por un período que, hasta el momento y con récord de contagios de Covid-19, resulta incierto. Como el tipo de cambio, la realidad se desdobló en una cuarentena blue y una oficial en las calles de Mar del Plata.

El Partido de General Pueyrredon se encuentra en el momento más complejo desde el inicio de la pandemia. La cifra de infectados supera los 11 mil casos y ya hay más de 200 muertos. Al mismo tiempo, el desempleo trepó al 26 por ciento en el segundo trimestre de este año. Un número récord: 65 mil personas sin trabajo.

TENSIÓN ENTRE PROVINCIA Y EL MUNICIPIO

Este fin de semana, el intendente Guillermo Montenegro advirtió que Mar del Plata está "pasando la peor crisis de la historia", y detalló: "El Indec nos hizo saber que tenemos 26% de desocupación. En el año 2001 la desocupación fue del 24.2%, por lo cual es superior a la desocupación".

"Uno de cada cuatro marplatenses, que está en condiciones de laburar, no tiene laburo. Esto no tiene que ver con una discusión de cuarentena-anticuarentena, sino que con mucho protocolo tengamos las actividades necesarias para que la ciudad se mueva", manifestó.

Desde el 29 de agosto el Partido de General Pueyrredon se encuentra en fase 3. El gobierno municipal decidió endurecer la cuarentena debido a un "aumento considerable" de casos de coronavirus. "En nuestra ciudad tenemos transmisión comunitaria, eso significa que el virus puede estar en cualquier lado", reconoció el jefe comunal.

En principio, el retroceso iba a ser por 10 días para aplacar el nivel de contagios, pero los casos positivos superaron los 300 por día, esta situación provocó que el gobierno bonaerense confirme a la ciudad en la misma fase.

En las últimas conferencias de prensa, el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, y el jefe de Gabinete de Axel Kicillok, Carlos Bianco, han manifestado su preocupación por el escenario local, y pidieron "medidas drásticas".

Para Gollán, Mar del Plata debería hacer "un esfuerzo muy grande" de tres semanas para tener la perspectiva de un verano mucho mejor.

En ese sentido, Bianco sostuvo que no se sabe "cómo vamos a llegar a principios de la temporada" y que "la mejor situación sería que tratemos de minimizar la cantidad de casos en los destinos turísticos y eso implicaría dar un pasito atrás en cuanto a la circulación de personas".

En recientes declaraciones a la prensa, el intendente Montenegro afirmó que "me preguntan temporada sí o no, y la verdad es que tenemos que organizar un montón de cosas para poder llegar como corresponde a la temporada".

"Lo hablé con el gobernador (Axel Kicillof) la semana pasada. No es un momento para pelear, para discutir ni es una cuestión política. Es para decir esta es la cuestión sanitaria, ¿cuáles son las actividades que teniendo muy bajo riesgo se pueden empezar a trabajar en nuestra ciudad?", resaltó.

LA POLITICA, LEJOS DE LA REALIDAD DE LOS VECINOS

El retroceso de fase implicó el cierre de los locales gastronómicos, los gimnasios, natatorios y los locales comerciales que podían, de acuerdo a su capacidad, atender al público dentro de los comercios, entre otras actividades. Shoppings y galerías también tuvieron que cerrar sus puertas y la actividad en obras privadas quedó suspendida. Además, quedaron prohibidas las salidas recreativas y práctica de deportes individuales al aire libre.

Mientras tanto, el comercio sigue abierto, pero los clientes pueden llegar hasta la vereda; los gastronómicos funcionan con servicios de delivery y take away.

Durante la pasada semana, la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (AEHG) de Mar del Plata le pidió al Concejo Deliberante la aprobación de los proyectos que permitirían reabrir la gastronomía al aire libre, en el marco de la fase 3 de aislamiento por la pandemia.

En el marco de una nueva sesión ordinaria del HCD, la AEHG presentó una nota en la que solicitó que se traten y aprueben tres iniciativas legislativas: la que crea los corredores gastronómicos; la que permite la colocación de decks afuera de los locales; y la que autoriza abrir los establecimientos al aire libre y extender la ocupación de la vía pública con el consentimiento de los vecinos de la cuadra.

Por unanimidad, se votaron los dos primeros proyectos en forma positiva. En el momento de debatirse la tercera iniciativa, se desató una acalorada discusión, con acusaciones de traiciones incluidas entre Acción Marplatense y el Frente de Todos.

El cruce verbal lo protagonizaron el presidente del bloque de Acción Marplatense, Horacio Taccone, y el titular de la bancada kirchnerista, Marcos Gutiérrez.

"Faltaste a la verdad, demostraste que no tenés palabra", le gritó Taccone a Gutiérrez luego de que el concejal del Frente de Todos anunciara que no iba a acompañar el proyecto de Acción Marplatense que establecía la autorización para avalar la gastronomía al aire libre.

Además, el edil de AM sostuvo que "el concejal Gutiérrez se escapó de la Comisión de Reactivación Económica, quiere que haya hambre en Mar del Plata, quiere que le vaya mal al intendente Montenegro".

"Quieren que desaparezca Acción Marplatense", agregó Taccone, ya entrando en calor para luego sentenciar: "La única forma de hacerme desaparecer, y hablo por mí, es si el señor Gutiérrez tuviese testículos, va y compra una 45 y me tira un tiro en la cabeza".

Finalmente, tras un cuarto intermedio, se suspendió la escandalosa sesión del cuerpo legislativo. “Al no aprobarse el proyecto de Acción Marplatense, la actividad gastronómica al aire libre sigue prohibida en Mar del Plata”, afirmó el edil de AM en declaraciones a CNN Radio Mar del Plata.

Y subrayó: "Ante la sorpresa del desengaño reaccione con bronca, me dio mucha impotencia ver que no les importa nada salvo la miserable disputa del redito político que jamás buscan con ideas. Sólo con avivadas. No debo aceptar que se impongan los irresponsables, los mentirosos, los que viven mejor porque tienen un cargo, los que no trabajan para que vivan bien los que la están pasando mal".

Este lunes, el bloque del Frente de Todos presentó una nota para que se vuelva a sesionar "sin demoras y en las próximas 24 o 48 horas". "No pudimos concretar nuestra labor el viernes pasado, porque no pudo resolverse de manera expeditiva una situación lamentable y repudiable que hundió al Honorable Concejo Deliberante en el descrédito. Debemos atender esta realidad con la responsabilidad suprema que demanda la coyuntura excepcional", explicaron en el escrito.

FASE 3 "BLUE"

Lo que establece la fase 3 y lo que sucede en el día a día en Mar del Plata son dos caras de una moneda. Sucede que pese a las restricciones impuestas por el gobierno de Axel Kicillof se vive una “fase 3 blue”, donde los vecinos ante la necesidad imperiosa de satisfacer sus necesidades básicas, salen a trabajar pese al virus.

En clara señal de protesta, más de 100 locales gastronómicos de Mar del Plata ya sacaron sus mesas y sillas a la calle y atienden a su clientela en las veredas. Los propietarios de bares y locales gastronómicos vienen realizando diversos pedidos para que se autorice la reapertura de la actividad.

Tras el rechazo del gobierno de la provincia de Buenos Aires de habilitar las obras privadas en Mar del Plata, los obreros de la Uocra comenzaron una medida de fuerza "a la japonesa" que implica asistir a sus lugares de trabajo.

Tal como informó El Marplatense, los gimnasios, natatorios, estudios de pilates y escuelas de danza emularán al sector gastronómico y anunciaron que a partir del miércoles 30 de septiembre abrirán sus puertas, a pesar de no estar autorizados.

A través de una publicación que circula por redes sociales expresan que "no recibimos ninguna ayuda del Gobierno" y que "abrimos todos, bajo protocolos estrictos". Y reiteran: "necesitamos trabajar; estamos todos fundidos". A la par, se ha multiplicado la presencia de vecinos realizando alguna actividad deportiva en la costa marplatense.

UN PORTAZO EN EL PEOR MOMENTO DE LA PANDEMIA

Tal como adelantó este portal de noticias, la Comisión de Reactivación Económica retomó su actividad tras el “portazo” del Frente de Todos y Frente Renovador.

El Ejecutivo local y la mayoría de los bloques políticos del Concejo Deliberante decidieron profundizar el trabajo del espacio clave que recomienda al intendente Guillermo Montenegro la autorización de permisos precarios para avanzar con la reapertura de actividades en el distrito de General Pueyrredon.

Fernando Muro, secretario de Desarrollo Productivo del municipio, afirmó que "hoy enfrentamos una situación sin precedentes en la ciudad y en el país. La pandemia trajo aparejada la pérdida de fuentes de trabajo y el cierre de empresas. El índice de desocupación es alarmante; el número duele porque son marplatenses que no tienen empleo o que lo han perdido".

"Más que nunca, acompañamos firmemente a todos los sectores que, con justa razón, solicitan la reapertura de sus actividades. Es fundamental que, cumpliendo los protocolos establecidos, los comercios, la gastronomía y el resto de rubros que aún permanecen cerrados puedan reabrir", destacó.

Y subrayó: "Porque defendemos el trabajo marplatense desde el primer día, seguiremos solicitando a las autoridades de Provincia y Nación correspondientes la reapertura de actividades. Es momento de dar respuesta a los sectores más castigados por esta pandemia. Este es nuestro compromiso".

"EL SISTEMA DE FASES NO SIRVE PARA MAR DEL PLATA”

Este lunes, el coordinador de gabinete municipal, Alejandro Rabinovich, manifestó que en materia de empleo General Pueyrredon se encuentra en “una situación preocupante y alarmante que necesita medidas especiales”.

El relación al 26% de índice de desempleo en el Partido de General Pueyrredon, Rabinovich sostuvo que “hoy la ciudad tiene una desocupación del doble respecto al conurbano bonaerense, por lo tanto, no puede tener el mismo remedio cómo se trabaja en Mar del Plata y cómo se trabaja en otras zonas donde la desocupación no es el mismo número que tenemos en la ciudad”.

Asimismo, argumentó que “el 26% surge de que Mar del Plata no tiene solamente turismo en temporada, sino también del turismo de todo el año, que se frenó de forma abrupta en el segundo trimestre. Por lo tanto, nuestro problema no es enero, es hoy y ahora”, puntualizó.

En referencia al sistema de fases, aseguró que “quizás para Mar del Plata el sistema actual de fases con la crisis que tiene la ciudad y pasando su peor momento de desempleo en la historia, no sirve. Hay que rever el sistema para la ciudad”.

“Mar del Plata necesita una situación específica y global junto con el gobierno nacional y provincial. Que escuchen a las autoridades municipales lo que estamos diciendo y lo que venimos repitiendo. No es salud versus economía, es trabajo más salud”, agregó e indicó: "Por cada persona que conocemos que se enfermó, hay seis que se quedaron sin trabajo”.

Rabinovich remarcó la importancia de “continuar en diálogo y bajo ningún concepto romper las conversaciones más allá de las diferencias políticas, para poder explicar la situación dramática que está atravesando la ciudad”.

Por último, el funcionario alertó que el tercer trimestre los índices de desempleo “probablemente serán aún peores debido a la ausencia del turismo en las vacaciones de julio".