Fin de semana largo, la prueba piloto para ajustar detalles de cara a la temporada

Mar del Plata tuvo este fin de semana largo una prueba piloto de lo que podría suceder en la temporada de verano, registrándose algunos inconvenientes en las playas, que buscarán ser subsanados en el futuro.

Si bien en balnearios privados hubo imágenes de mucha gente junta, la mayor preocupación en Mar del Plata, sucedió en la zona de las playas públicas, donde la gente estuvo amontonada como en los mejores tiempos de la "Ciudad Feliz".

En Cabo Corrientes y Playa Grande, en el sector público, la gente, por una cuestión de espacio, no pudo mantener el distanciamiento social y casi no se pudo observar el uso de barbijos.

"Es casi imposible controlar tanta gente en la playa, más en días de calor como estos, pero habrá que concientizar y buscar una manera de lograr que se mantengan los protocolos", señalaron tanto desde la ciudad de Mar del Plata como de la provincia de Buenos Aires.

"Vamos a ser inflexibles con quienes nos visiten si no cumplen los distintos protocolos que tienen que cumplir", sostuvo el intendente Guillermo Montenegro.

Participé de la tradicional Bendición de Aguas. Aproveché la oportunidad para agradecerles a los marplatenses por todo el esfuerzo en este año tan particular, que nos puso a prueba y nos hizo llegar hasta acá. pic.twitter.com/hBVpmV2VCN — Guillermo Montenegro (@gmontenegro_ok) December 7, 2020

"Hicimos en este tiempo un esfuerzo muy grande y la pandemia no ha finalizado, por eso debemos apretar los dientes para tener una temporada de la mejor manera posible", agregó el jefe comunal.

En tanto, tal como adelantó El Marplatense, en los balnearios privados también hubo imágenes con mucha gente, como en un after de Balneario 12, en Punta Mogotes, en una situación cuyo dueño reconoció como "un error" en las medidas de seguridad que ya fueron arregladas.

"La verdad es que se nos escapó de las manos. No supimos organizar esta situación que realmente se desorganizó. Me siento totalmente culpable, siendo el responsable por haber tomado las medidas que fueron insuficientes. Hoy estamos en condiciones de asegurarles a todos los que vengan que no va a volver a suceder y tener un verano como corresponde", reconoció el dueño del balneario Augusto Di Giovanni.

El municipio de General Pueyrredon, que estimó preliminarmente que 100.000 personas llegaron a la ciudad entre turistas y propietarios no residentes, informó además que desde el próximo viernes 11, comenzarán a montarse corredores gastronómicos a cielo abierto en las calles Belgrano y Córdoba, como respuesta a la dificultad de los comercios para atender a los clientes dentro de los locales.

El titular de Desarrollo Productivo e Innovación local, Fernando Muro, explicó que se buscará "maximizar el espacio de cada local", por lo que la calle "permanecerá cerrada a partir de las 18 y hasta las 3", y a su vez el corredor "quedará habilitado al tránsito normal durante el día, pero con calzada reducida".

🍴🍻En Mar del Plata, #TenemosTodo. Por eso, a partir de este fin de semana te esperamos en los nuevos corredores gastronómicos en distintos puntos de la ciudad para que disfrutes de nuestra gastronomía y de nuevas propuestas al aire libre. En Mar del Plata, ¡#ComemosAfuera! pic.twitter.com/eNhZBlNuPQ — Desarrollo Productivo e Innovación (@ProduccionMGP) December 6, 2020

En el último parte epidemiológico del municipio se informó que se registraron 88 nuevos casos por coronavirus, en la marca más baja de los últimos tres meses y medio, manteniendo de este modo el descenso en la curva de contagios.

El dato más importante en Mar del Plata es que sigue liberado el sistema sanitario, con 19 pacientes en terapia intensiva, de los cuales solo 10 necesitan asistencia respiratoria mecánica.