Zona Roja: convocan al secretario de Seguridad y trabajarán en una Audiencia pública

Por Marcelo Marcel

Tal como adelantó El Marplatense en forma exclusiva, el concejal de Vamos Juntos, Nicolás Lauría, presentó un proyecto de ordenanza para regular la oferta-demanda de actividad sexual que hoy tiene lugar en varias zonas de la ciudad de Mar del Plata, principalmente distinguiéndose los sectores de las avenidas Luro y Champagnat y alrededores.

Concretamente, Lauría propuso trasladar la Zona Roja detrás del estadio mundialista. De esta forma, se hizo eco de una iniciativa impulsada por el Foro de Seguridad ante el cuerpo legislativo tras mantener una serie de reuniones con funcionarios de la Secretaría de Seguridad municipal con quien Lauría -contó- se elaboró un estudio. Dicha propuesta también tiene el respaldo de los vecinos de los barrios Los Andes, Sarmiento y Don Bosco.

Este miércoles, como estaba previsto, la comisión de Género, Mujeres y Diversidad incluyó el proyecto de Ordenanza Nº 1280 en el Orden del día y el propio Lauría pidió estar presente en la Comisión y recibió la concesión para poder participar.

"No busque nunca discriminar y estoy abierto a sugerencias y a debatir el tema", dijo el edil autor del proyecto. "Pusimos sobre la mesa un tema que no se trató desde hace años en la ciudad. Realmente quizás por títulos mediáticos se ha llevado la esencia al proyecto a otro lado: la esencia es quitar la demanda sexual de la puerta de las casas de los vecinos, buscando un ordenamiento en tal sentido", dijo luego.

"El proyecto tiene muchas aristas y ojalá podamos buscarle algún tipo de solución. El proyecto en sí habla de crear una zona para regular un orden para poder realizar esta actividad. Propusimos la diagonal Canosa pero el artículo 1 deja en claro que se puede modificar y ya pido que se quite del proyecto ese punto, para centrarnos en el tema", argumentó.

Para Lauría, en su alocución, "vimos muchas posiciones de distintos sectores y son valederos pero tenemos que decir que sectores también de personas trans han acompañado esta iniciativa", dijo. Para el edil, "los vecinos de los barrios involucrados se mostraron a favor".

El concejal de Vamos Juntos pidió convocar una Audiencia Pública "convocando a todos los sectores, políticos actuales y algunos que han pasado por la gestión que se han pronunciado en redes sociales, y vecinos para buscar un punto en común", aclaró.

La presidenta de la Comisión, Sol de la Torre, sostuvo luego que "nuestro espacio no acompaña este proyecto porque carece de perspectiva de género" pero aclaró que "acá faltaría la opinión del Departamento Ejecutivo" con lo cual "sugerimos un pedido de informes a la secretaría de Seguridad y el área de Derechos Humanos del Municipio".

A su turno, Paula Mantero sostuvo que "la Universidad Nacional de Mar del Plata viene trabajando con el grupo travestis-trans creando una relación muy fructífera, con dimensiones que implican la prostitución, el tema de las drogas y la seguridad, y los vecinos".

"Acá - agregó- deben estar todos los vecinos. No se trata de un tema de traslado. Nosotros trabajamos con un grupo de vecinos también y elaboramos nuestro proyecto, en el que pedimos que Migraciones, Salud, Seguridad, DDHH, un espacio participativo, quería dejar planteado el tema si enriquece y puede aportar, que considero que sí obviamente " dijo la concejal de Gustavo Pulti sobre el expediente Nº1289.

De la Torre pidió, ante ello, "unir quizás los dos proyectos para el tratamiento conjunto y convocar a la subsecretaria de DDHH y al secretario de Seguridad para esta comisión".

Basta con apreciar un mapa para darse cuenta de que la diagonal Canosa está ubicada en el centro geográfico de la ciudad. Es el límite de uno de los espacios públicos más grandes y importantes, como el Parque Municipal de los Deportes y eso es algo que sabemos todos los (sigue) — Ariel Cholo Ciano (@arielcholociano) April 7, 2021

Quien marcó su posición respecto al proyecto fue el concejal massista Ariel Ciano quien desde sus redes sociales se había pronunciado en contra de la iniciativa de Lauría.

"Celebro estar como varón en esta Comisión", dijo en un primer momento. "Si bien este proyecto fue presentado por el concejal Lauría, él mismo dijo que había tenido reuniones con la secretaría de Seguridad, con lo cual es una herramienta de política pública. El concejal Lauría es el concejal que reemplaza al intendente Montenegro, con lo cual esto es lo que piensa el Ejecutivo local, tengo que decir esto", aclaró Ciano.

"Comparto con Sol de la Torre: estamos en un problema de derechos y de justicia social. Por eso me parece oportuno la presencia de la responsable del Ejecutivo de Derechos Humanos, pero debemos escuchar al secretario de Seguridad también. Y en ese sentido tengo que creer que esta es la opinión del gobierno local", agregó el concejal.

"Gobernar requiere de diversos temas: uno, es conocer bien la ciudad. Y lo digo por el secretario de Seguridad. Y lo otro que debemos señalar y por eso necesitamos saber la palabra del Ejecutivo, es manifestar que no podemos "jugar sin faltas" porque este es un ámbito serio. Acá estamos legislando para 800 mil personas", puntualizó Ciano.

"Estoy convencido que este no es el proyecto de un concejal sino que es el proyecto del secretario de Seguridad, Horacio García", cerró Ciano.

El concejal oficialista Agustin Neme tomó la palabra luego para aclarar que "no hay que tener miedo a presentar un proyecto por más diferencias política que podamos tener" y sostuvo que "no debemos caer en la chicana" porque "es un tema de muchísimos años que no se trató".

"La propuesta de una Audiencia pública es clave. Creo que no tengo dudas que este tema necesita una solución. Discrepo con algunas cuestiones: no creo que solo se trate de derechos vulnerados, pero no nos olvidemos de los vecinos. Todos, creo, deben saber lo que ocurre en esos barrios. Por eso es un tema transversal, pidamos informes a Seguridad o género pero trabajemos con madurez política", dijo.

Y remarcó que "es un tema de seguridad, realmente lo considero así. Por eso pido que avancemos con informes y pensamos en poder realizar la Audiencia pública".

Adhirió a las palabras de Sol de la Torre, su compañera de bloque Virginia Sívori quien aclaró que "en esto tomo las palabras en parte del concejal Ciano, porque no se legisla y después se piensa. No lo digo por uso y costumbre, lo digo porque no podemos caer en pensar que no lo presentó cualquier concejal sino que es el primer concejal del oficialismo".

"Queremos saber qué piensa el Intendente de este proyecto", analizó. "Creo que el espíritu de la comisión es pedirle al Ejecutivo qué piensa de temas importantes para la ciudad, sea del tema que sea. No es mirando para otro lado. Como dijo Cholo, si pasa, pasa. En el medio hay problemas complejos que tocan fibras sensibles. Podemos tener diferencias pero que nos digan qué piensan", remarcó.

Por último Lauría pidió "tratar el proyecto en una comisión conjunta" en tanto Ciano defendió el "pedido de escuchar en esta comisión a los responsables de Seguridad y Derechos Humanos". En consecuencia, los funcionarios del Ejecutivo serán convocados a la próxima reunión que será conjunta con la comisión de Seguridad.