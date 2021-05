Transporte: tras el fracaso del Pliego, buscan avanzar con la prórroga del contrato

Luego de que el nuevo pliego para llamar a licitación del servicio de colectivos en Mar del Plata fuera archivado en el Honorable Concejo Deliberante al no contar con los votos necesarios en la Comisión de Legislación, los concejales deberán trabajar a contrarreloj en una nueva prórroga del servicio con las empresas actuales, teniendo en cuenta el vencimiento del contrato, el cual se hará efectivo el próximo 19 de junio.

"Fue algo en lo que se trabajó mucho, en mi caso particular no tuve una gran participación, aunque sí estaba al tanto de todo el Expediente. Lamentablemente ha sido una lástima que no se haya aprobado y ahora habrá que ver la manera de que el transporte público no caiga en la precariedad", manifestó Mauricio Loria, concejal del partido Agrupación Atlántica, en diálogo con el programa "Hora 12" por CNN Radio Mar del Plata FM 88.3

Teniendo en cuenta que el 19 de junio vence el contrato vigente con las empresas responsables del transporte público, Loria sostuvo que "entiendo de que hay un pedido de prórroga, ya que de no existir la misma caería en la precariedad, con lo cual perjudicaría seriamente a los vecinos de General Pueyrredón. Esto es algo en lo que tenemos que trabajar fuertemente, para que no ocurra".

"Se vienen semanas donde tendremos que trabajar mucho en este sentido. Creo que trabajando se van a lograr los consensos como para poder salir de esta situación. No queda otro camino que dedicarle muchas horas al diálogo y pensar que en definitiva más allá de la ideología, tenemos que ponernos del lado del vecino", remarcó.

Sobre la posibilidad real de llegar a un consenso en las próximas semanas con respecto al transporte, Loria señaló que "para eso apelamos a la responsabilidad y el compromiso de todos los concejales más allá del partido político, porque no podemos permitir que el transporte caiga en la precariedad".

En referencia a como es la continuidad del tema desde lo administrativo, el concejal Agrupación Atlántica, indicó que "por lo que entiendo sobre el expediente que se está tratando en la Comisión de Transporte, se mandó a pedir un informe al Tribunal de Cuentas y a la Asesoría General de Gobierno, para que se expidan sobre lo referente a la prórroga".

"Esto es algo que solicitó el Frente de Todos y creo que con esos informes, la prórroga se puede aprobar tranquilamente sin declarar la emergencia. Si los informes son favorables, se podría votar sin declarar la emergencia", opinó.

#Ahora Fracasó la idea de Montenegro de perpetuar este servicio deficiente de #transporte por 27 años más. El pliego fue votado negativo (5-4) en Comisión de Legislación

El bloque @FrenteMdp votó de acuerdo a la posición de la comunidad sobre este sistema de #colectivos

(sigue) pic.twitter.com/cZ0MV5tN2q — Vito Amalfitano MdP (@VitoMundial) May 3, 2021

Finalmente con respecto al pedido de aumento del boleto, Loria advirtió que "como en su momento lo manifestó el ex intendente Arroyo, debemos reclamarle a la Nación los subsidios que corresponden al transporte para poder bajar el costo del boleto, porque sino lo termina pagando la gente y hoy en la ciudad hay mucha necesidad y desempleo".

"Mas allá de lo que pidan o del costo del boleto para el municipio, debemos pensar en la gente y reclamar los subsidios o fondos que correspondan para que el costo sea menor", concluyó Mauricio Loria.