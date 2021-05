Bonifatti también criticó el DNU: "Nos cambiaron las reglas del juego, no han sido honestos con Mar del Plata"

Se suman críticas al último DNU de confinamiento estricto impuesto por el Gobierno nacional. Ya se habían pronunciado en contra la Coalición Cívica, el PRO, el secretario de Desarrollo Productivo municipal, Fernando Muro y la diputada provincial de Juntos por el Cambio, Johanna Panebianco.

Este lunes, también se expresó el secretario de Gobierno de la Municipalidad de General Pueyrredon, Santiago Bonifatti, quien consideró que los cambios en la norma perjudican a Mar del Plata ya que la catalogan en zona de alerta epidemiológica constante, lo que posibilitaría extender el confinamiento, al no tener en cuenta la capacidad sanitaria o su población actual.

"El Presidente de la Nación había dicho que se iban a medir cualquiera de las decisiones con datos objetivos. Eso cambió. Al introducir una modificación en el decreto y hacer con que uno de los dos requisitos basten para que las ciudades entren en alerta epidemiológica, lo que hacen es colocar a Mar del Plata en esta fase que tanto nos perjudica", dijo el funcionario de Guillermo Montenegro en diálogo con El Marplatense.

Además, se manifestó en sintonía con las declaraciones del secretario de Producción del municipio y remarcó: "Nos cambiaron las reglas del juego, nos han mentido, no han sido honestos con Mar del Plata. A la ciudad no hay que mentirle. Nos sentimos muy perjudicados. Los trabajadores vienen haciendo un gran esfuerzo. No es justo lo que está pasando. Nos van a seguir encontrando del lado de la defensa del trabajo marplatense".

En este sentido, destacó los controles que realiza el municipio para evitar la propagación del coronavirus y afirmó: "Mar del Plata es la ciudad que más fiestas clandestinas interrumpió en Argentina, porque, entendemos que en las actividades económicas, donde hay protocolos, no hay contagios: están en las actividades sociales".

"No hay que entrar en una falsa dicotomía entre la salud y el trabajo. Hoy, estamos viviendo una etapa de confinamiento y restricciones, pero no se tiene que perder el norte. Lo que tiene que hacer Argentina es vacunar y volvemos a poner a disposición todos los centros municipales", cerró.